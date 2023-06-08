Як приготувати молоду картоплю – рецепт з кропом

Сумували за молодою картоплею? Настав час готувати її з улюбленим свіжим кропом та ніжним вершковим маслом.

Молода картопля – улюблений продукт українців, адже вона ще не містить так багато крохмалю, як стара. Її смак солодкий, ніжний та вона швидше готується.

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Молоду картоплю готують з маслом, кропом, тушкують після варіння у вершках чи сметані. Подавайте її до м'ясних страв, або готуйте салати – це неймовірно смачно!

Рецепт молодої картоплі з кропом

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

– 500 грамів молодої картоплі;– кріп;– вода;– 30 грамів вершкового масла 82% жирності;– сіль.

Приготування:

Ретельно промиваємо картоплю, очищаємо від шкірки.

Викладаємо картоплю у каструлю з окропом, варимо протягом 20 хвилин. Зціджуємо воду, додаємо вершкове масло та переміщуємо.

Цікавий: викладаємо помиту картоплю в каструлю, насипаємо солі та закриваємо кришкою. Трясемо все хвилин 5. Після того промиваємо картоплю та ставимо варитися.



Молода картопля / Фото Cook with cocktails

Промиваємо свіжий кріп, нарізаємо його та додаємо до картоплі.

Викладаємо картоплю у тарілку та подаємо до столу.

Смачного!

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