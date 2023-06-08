Як приготувати молоду картоплю – рецепт з кропом
8 червня 2023, 12:47Читать новость на русском
Сумували за молодою картоплею? Настав час готувати її з улюбленим свіжим кропом та ніжним вершковим маслом.
Молода картопля – улюблений продукт українців, адже вона ще не містить так багато крохмалю, як стара. Її смак солодкий, ніжний та вона швидше готується.
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Молоду картоплю готують з маслом, кропом, тушкують після варіння у вершках чи сметані. Подавайте її до м'ясних страв, або готуйте салати – це неймовірно смачно!
Рецепт молодої картоплі з кропом
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
– 500 грамів молодої картоплі;
– кріп;
– вода;
– 30 грамів вершкового масла 82% жирності;
– сіль.
Приготування:
- Ретельно промиваємо картоплю, очищаємо від шкірки.
- Викладаємо картоплю у каструлю з окропом, варимо протягом 20 хвилин. Зціджуємо воду, додаємо вершкове масло та переміщуємо.
Молода картопля / Фото Cook with cocktails
- Промиваємо свіжий кріп, нарізаємо його та додаємо до картоплі.
- Викладаємо картоплю у тарілку та подаємо до столу.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати молоду картоплю на грилі за нашим рецептом.