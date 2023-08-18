Як смачно приготувати молоду кукурудзу: два рецепти на вибір
18 серпня 2023, 17:10Читать новость на русском
Наприкінці літа прилавки ринків та магазинів заповнені качанами цукрової кукурудзи. Але як її приготувати, аби не зіпсувати? Розповідаємо у матеріалі.
Цукрова кукурудза – улюблені ласощі як дорослих, так і малих. Її можна відварити, запекти, або навіть приготувати на пару.
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24 канал підготував два рецепти з молодою цукровою кукурудзою, які точно стануть вашими улюбленими.
Рецепт запеченої кукурудзи зі спеціями
- Час: 30 – 40 хвилин
- Порції: 5 – 6
– 5 – 6 качанів молодої кукурудзи;
– 100 грамів м'якого вершкового масла;
– 1 чайна ложка меленої паприки;
– 1 чайна ложка сухого часнику;
– ¼ чайної ложки ніжного карі;
– фольга.
Приготування:
- Зріжте з качанів кукурудзи кінці, розріжте її навпіл. Обов'язково зніміть волосся та листки, якщо такі є на качані.
- У окремій мисці змішайте м'яке вершкове масло всі вище перелічені спеції та ретельно перемішайте до однорідної маси. Отриманим маринадом рясно змастіть качани кукурудзи (можна використовувати пензлик).
- Викладіть їх кожен окрему у шар фольги для запікання та щільно загорніть.
- Запікайте все при 180 градусах 40 хвилин або при 200 градусах – 30 хвилин.
- Спеції можна давати на власний смак, або можна взагалі без них. Сіль при подачі за бажанням.
Смачного!
Рецепт вареної цукрової кукурудзи
- Час: 1 година 30 хвилин
– молода кукурудза;
– сіль;
– вершкове масло.
Приготування:
- Молоду кукурудзу чистимо, лушпиння складаємо на дно каструлі в якій будемо її варити. Зверху викладаємо кукурудзу.
- Якщо кукурудза не вміщається вся – поламайте її на половинки, від цього нічого не змінюється. Вона буде така ж соковита.
- Головний секрет – залити кукурудзу кипʼятком. Ні в якому разі не холодною водою, аби не була твердою.
- Як залили кипʼятком притисніть її чимось важким (тарілкою). Далі варіть 15 хвилин, вимкніть вогонь і дайте годину настоятися.
- Готову кукурудзу смакуємо з сіллю і маслом.
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