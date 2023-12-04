Що зробити з яловичини: рецепт ідеального м'яса по-бургундськи

М'ясо по-бургундськи готується повільно. Саме час робить цю французьку страву неймовірно м'якою та ароматною.

Цей гуляш з яловичини з овочами, зеленню та червоним вином є королем бургундської кухні. Тому він чудово підійде для святкового столу на Новий рік чи Різдво.

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Покроковий рецепт гуляшу по-бургундськи

Час : 1 година 10 хвилин

: 1 година 10 хвилин Порцій: 5

– 1 кілограм яловичини;– 2 цибулі;– 100 грамів бекону;– 200 грамів печериць;– 25 грамів масла;– 3 столові ложки борошна;– 300 мілілітрів червоного вина;– сіль та чорний мелений перець до смаку;– 10 грамів зелені.



Таке м'ясо чудово смакує з картоплею / Фото Unsplash

Приготування:

Очищену цибулю наріжте півкружальцями, м'ясо – невеликими шматочками, печериці – слайсами, а бекон – пластинками. У сотейник налийте олію й злегка обсмажте на ній цибулю. Додайте шматочки м'яса і смажте, періодично помішуючи. Паралельно розігрійте пательню з маслом, всипте борошно й смажте, перемішуючи, кілька хвилин. Потім перекладіть засмажку в тарілку. На тій же пательні обсмажте шматочки бекону до рум'яності. Потім викладіть їх на окрему тарілку, залишивши жир на сковороді. Тим часом у м'ясо налийте вино, перемішайте й тушкуйте на помірному вогні без кришки 20 хвилин. Печериці покладіть у пательню з жиром і обсмажте до золотистого кольору. Викладіть гриби до м'яса, посоліть, поперчіть, перемішайте та готуйте ще 15 хвилин. Додайте у м'ясо бекон, борошняну засмажку, ретельно перемішайте й відключіть вогонь. Дайте гуляшу настоятися 5 хвилин. Перекладіть готове м'ясо у глибоку тарілку, прикрасьте зеленню та подавайте.