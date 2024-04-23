Навіть крихти не залишиться: готуємо казкову паску з начинкою за рецептом Ярославського
23 квітня 2024, 13:19Читать новость на русском
Джерело:yaroslavskyi_vova
Якщо хочете цьогоріч приготувати смачну паску, спробуйте зробити її з начинкою. Італійський панетоне сподобається всім.
Суддя "МастерШеф" Володимир Ярославський поділився своїм перевіреним рецептом. З ним все точно вийде чудово.
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Рецепт панетоне з начинкою
- Час: 8 годин
- Порції: 2 штуки
– 200 грамів ніжного йогурту;
– 14 грамів сухих дріжджів;
– 135 грамів опари;
– 420 грамів борошна;
– 6 – 7 жовтків;
– 170 грамів цукру;
– 3 грами солі;
– 2 грами олії лимона;
– 150 грамів вершкового масла;
– 200 грамів цукатів;
– 25 грамів коньяку;
– 1 банка вареного згущеного молока;
– 350 грамів крем-сиру.
Приготування:
- ️За 24 години або на ніч зробіть опару. З'єднайте 70 грамів води, 70 грамів борошна і 2 грами сухих дріжджів, все добре перемішайте і накрийте плівкою. Цукати залийте коньяком і теж накрийте плівкою.
- У день приготування змішайте 200 грамів ледь теплого питного йогурту, 12 грамів сухих дріжджів, 135 грамів опари, 200 грамів борошна. Все добре перемішайте й залиште на 1 – 2 години добре підійти.
- Додайте 220 грамів борошна та 135 грамів жовтків, усе добре замісіть. Далі додайте цукор, сіль та вимішуйте тісто близько 5 хвилин, поки не розчиниться цукор. Після цього додайте секретний інгредієнт – ефірну олію лимона. Знову вимісіть тісто.
- Додайте вершкове масло кімнатної температури за 4 рази, вимішуючи близько 4 хвилин.
- Вийміть тісто на стіл, легенько розтягніть, висипте замочені цукати та складіть тісто в 4 рази. Дайте добре підійти, розділіть на 2 паски. Кожен шматок знов розтягніть і складіть у 4 рази.
- Помістіть тісто у форму, змащену маслом, і поставте в тепле місце. Поряд поставте склянку окропу, щоб було волого. Дайте підійти в 4 рази.
- Духовку нагрійте до 180 градусів, паску злегка надріжте, змастіть яйцем і покладіть зверху шматочок масла. Відправляємо паску в духовку на 15 хвилин. На дно духовки налийте склянку окропу. Далі при 145 градусах випікайте ще 45 хвилин.
- Вийміть панетоне, прикріпіть нитку на дно форми й підвісьте її охолонути до гори дном.
- Змішайте крем-сир з банкою вареного згущеного молока. У пасочці виріжте серединку, обережно вийміть ложкою м’якуш і покладіть туди половину начинки, після чого закрийте "кришечкою".
- Зверху прикрасьте меренгою і прикрасами. Зберігайте готову паску в холодильнику не більше ніж 5 днів.