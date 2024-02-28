Якщо ви ще так ніколи не готували, то обов'язково спробуйте: налисники на кипятку
28 лютого 2024, 19:04Читать новость на русском
Джерело:food obozrevatel
Налисники – це універсальна страва, в яку можна додати абсолютно будь-яку начинку. Рецепт на кипятку збереже ваші час та гроші.
Чудова страва, яка готується з доступних інгредієнтів – це про налисники на кипятку. Знадобляться лише ті продукти, які є на кожній кухні.
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Млинці на кипятку
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
– 1,5 склянки пшеничного борошна;
– 1 склянка води;
– 3 столові ложки цукру;
– пів чайної ложки солі;
– 2 склянки молока;
– 3 яйця;
– 3 столові ложки олії.
Приготування:
- Збийте яйця вінчиком до утворення піни.
- Додайте у масу сіль, цукор та половину порції молока. Усе ретельно перемішайте.
- Згодом всипте просіяне борошно, обов'язково у кілька етапів.
- Влийте олію та решту молока. Усе знову ретельно перемішайте.
- Тепер потрібно закип’ятити воду і вилити її у тісто. Вимішайте його до однорідного стану.
- Розігрійте пательню для млинців та змастіть її олією (найкраще це зробити серветкою чи пензликом).
- Ополоником вилийте на сковорідку тісто і рівномірно розподіліть його по дну.
- Смажте млинець на маленькому вогні впродовж хвилини.
- З допомогою лопатки переверніть млинець і підсмажте з другого боку до рум’яного відтінку.
- Повторіть дії з усім тістом.
- Млинці виходять надзвичайно ніжні та запашні.
- Подавайте з улюбленою начинкою.