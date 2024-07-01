П'янкий смаколик для теплих вечорів: готуємо наливку з малини на горілці

1 липня 2024, 13:59
Читать новость на русском

Джерело:

Shuba

З малини можна готувати не лише варення, а й алкогольні напої. Радимо зробити смачну наливку за цим елементарним рецептом.

Такий напій лише прикрасить святковий стіл. Він точно сподобається вашим близьким.

Буде смачно В магазині такого не купиш: готуємо розкішний малиновий сорбет за 15 хвилин

Малинова наливка

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 10
Інгредієнти:
– 750 грамів малини;
– 500 мілілітрів горілки.


Малинова наливка нагадає про літо навіть взимку / Фото Unsplash

Приготування:

  1. Ягоди малини ретельно переберіть. Після цього помийте їх та обсушіть кухонним рушником.
  2. Покладіть малину в літрову банку та залийте горілкою.
  3. Закрийте банку кришкою і поставте в темне прохолодне місце на 30 днів, щоб наливка добре настоялася.
  4. Після цього процідіть малинову наливку та перелийте в пляшку. Зберігайте готовий напій в прохолодному темному місці.
Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати фантастичний медовик з вишнями. Він чудово підійде для свята чи звичайного сімейного чаювання.
Автор: Ольга Котів