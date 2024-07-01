П'янкий смаколик для теплих вечорів: готуємо наливку з малини на горілці
1 липня 2024, 13:59Читать новость на русском
Джерело:Shuba
З малини можна готувати не лише варення, а й алкогольні напої. Радимо зробити смачну наливку за цим елементарним рецептом.
Такий напій лише прикрасить святковий стіл. Він точно сподобається вашим близьким.
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Малинова наливка
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 10
– 750 грамів малини;
– 500 мілілітрів горілки.
Малинова наливка нагадає про літо навіть взимку / Фото Unsplash
Приготування:
- Ягоди малини ретельно переберіть. Після цього помийте їх та обсушіть кухонним рушником.
- Покладіть малину в літрову банку та залийте горілкою.
- Закрийте банку кришкою і поставте в темне прохолодне місце на 30 днів, щоб наливка добре настоялася.
- Після цього процідіть малинову наливку та перелийте в пляшку. Зберігайте готовий напій в прохолодному темному місці.