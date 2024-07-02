Як приготувати вишневу наливку: напій, що підкорить ваш смак

2 липня 2024, 23:55
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Джерело:

Foodoboz

Вишнева наливка – це чудовий спосіб зберегти смак літа у пляшці. Завдяки своїй простоті приготування та насиченому аромату вона завоює серце навіть вибагливого гурмана.

Цей напій є улюбленим серед багатьох поціновувачів домашніх настоянок. Соковиті вишні, настояні на алкоголі, створюють ідеальний баланс між солодкістю та легкою кислинкою.

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Вишнева наливка

  • Час: 2 місяці
  • Порцій: 1 – 2 літри
Інгредієнти:
– 2 – 2,5 літри вишні;
_ 300 грамів цукру;
– 1 літр горілки.

Приготування:

  1. Промийте вишню і переберіть її. Видаляти кісточки необов'язково.
  2. Викладіть вишню в чисту трилітрову банку. Наповніть банку ягодою до самого верху.
  3. Висипте в трилітрову банку повну склянку цукру.
  4. Щоб цукор краще розподілився в банці, злегка струсіть її.
  5. Налийте в банку з вишнею горілку. Її потрібно наливати по вінця банки. За бажанням можете замінити горілку спиртом або самогоном.
  6. Закрийте банку з наливкою кришкою і кілька разів переверніть її догори дном, щоб цукор розчинився в горілці. Цю процедуру потрібно буде повторювати протягом найближчих двох – трьох днів.
  7. Настоювання. Поставте банку в темне місце і залиште за кімнатної температури на два місяці.
  8. Готову наливку подавайте в холодному вигляді.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська