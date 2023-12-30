Додайте один секретний інгредієнт: готуємо салат з язика

В холодні зимові вечори ніщо не здатне зігріти так, як смачна, тепла страва. Якщо ви шукаєте щось по-справжньому особливе, то теплий рецепт з язика та овочів-гриль – саме те, що вам потрібно.

Ця страва поєднує в собі тепло та вишуканість, вона є ідеальним варіантом для святкування Нового року. Приготований за цим рецептом язик має неперевершений смак та ніжність та чудово поєднується з овочами-гриль.

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Теплий рецепт з язика і овочів-гриль

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порцій: 4

– 400 грамів свинного язика;– 1 болгарський перець;– 1 ріпчаста цибуля;– 4 зубчики часнику;.– 8 помідорів черрі;– 1 столова ложка олії для смаження;– 2 столові ложки соєвого соусу;– 1/4 перець чилі (пластівці);– 2 столові ложки лимонного соку;– 2 столові ложки оливкової олії;– 1 чайна ложка солі для варіння язика;– 1 чайна ложка суміш перців (для варіння язика);– 2 лаврових листи (для варіння язика).

Приготування:

Язик ретельно промийте під проточною водою. Помістіть його у каструлю, залийте водою та додайте сіль, суміш перців горошком і лавровий лист. Доведіть до кипіння, зніміть ложкою накип і варіть на слабкому вогні при закритій кришці 1,5 години до готовності. Готовий язик помісіть під струмінь холодної води, почистіть і наріжте кружальцями. Розігрійте сковорідку гриль, влийте олію та викладіть язик. Очищені перець, цибулю, часник і помідор, крупно наріжте на кубики. Обсмажте овочі на сковороді-гриль, змащеній олією. З'єднайте язик і гарячі овочі-гриль. Для заправки змішайте соєвий соус, оливкову олію, сік лимона і пластівці перцю чилі. Полийте соусом овочі-гриль і язик. Подавайте салат відразу теплим.