Смачний десерт для всієї сім'ї: рецепт новорічного печива

Запах свіжовипеченого печива наповнює кожен куточок кухні, вся сім'я зібралася разом – в новорічні свята така атмосфера особливо магічна. Збережіть собі простий рецепт для свята, який зробить цю ідилічну картину довершеною.

Створення неповторних смаколиків – це не тільки кулінарна традиція, а й спосіб зігріти серця та створити особливу атмосферу. В ці дні, коли сім'я об'єднується навколо столу, новорічне печиво стає маленькою порцією тепла та уваги, яку ми можемо дарувати одне одному.

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Рецепт новорічного печива

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Святковий смаколик / Фото kwestia smaku

– 130 грамів вершкового масла;– пів склянки дрібного цукру або цукрової пудри;– 1 яйце;– 250 грамів пшеничного борошна;– пів чайної ложки розпушувача;– 2 чайні ложки ванільного цукру;– пів чашки кокосової стружки– цукрова пудра для посипання;– варення з малини до смаку.

Приготування:

Вершкове масло наріжте кубиками і доведіть до кімнатної температури. Яйце також дістаньте з холодильника. Кокосову стружку подрібніть в кавомолці. Змішайте борошно з меленою кокосовою стружкою, розпушувачем і ванільним цукром і відставте. В окремій мисці збийте масло з дрібним цукром або цукровою пудрою до утворення пишної маси приблизно 7 хвилин. Додайте яйце і збивайте ще 3 хвилини. Додайте суміш з борошном і стружкою і ретельно перемішайте до однорідності. Поставте в холодильник приблизно на 1 годину. Розділіть тісто на 3 частини. Поки працюєте з першою частиною тіста, решту тримайте в холодильнику. Розігрійте духовку до 160 градусів. Розкачайте тісто, при необхідності присипавши його борошном. Виріжте кружечки і викладіть їх на деко, застелене папером для випічки. Всього у нас вийде 40 кружечків. З половини кіл виріжте зірку. Вирізані зірочки викладіть на деко і випікайте приблизно 15 хвилин. З’єднайте тісто, що залишилося, і знову виріжте печиво. Випікайте решту тіста з холодильника. Після випікання змастити все печиво чайною ложкою варення, а печиво з вирізаною зірочкою посипте цукровою пудрою через ситечко. Помістіть їх на печиво, змащене варенням, і обережно притисніть. Печиво готове до подачі.

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