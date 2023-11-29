Смачний десерт для всієї сім'ї: рецепт новорічного печива

29 листопада 2023, 18:03
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Джерело:

Kwestia smaku

Запах свіжовипеченого печива наповнює кожен куточок кухні, вся сім'я зібралася разом – в новорічні свята така атмосфера особливо магічна. Збережіть собі простий рецепт для свята, який зробить цю ідилічну картину довершеною.

Створення неповторних смаколиків – це не тільки кулінарна традиція, а й спосіб зігріти серця та створити особливу атмосферу. В ці дні, коли сім'я об'єднується навколо столу, новорічне печиво стає маленькою порцією тепла та уваги, яку ми можемо дарувати одне одному.

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Рецепт новорічного печива

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Святковий смаколик / Фото kwestia smaku

Інгредієнти:
– 130 грамів вершкового масла;
– пів склянки дрібного цукру або цукрової пудри;
– 1 яйце;
– 250 грамів пшеничного борошна;
– пів чайної ложки розпушувача;
– 2 чайні ложки ванільного цукру;
– пів чашки кокосової стружки
– цукрова пудра для посипання;
– варення з малини до смаку.

Приготування:

  1. Вершкове масло наріжте кубиками і доведіть до кімнатної температури.
  2. Яйце також дістаньте з холодильника. Кокосову стружку подрібніть в кавомолці.
  3. Змішайте борошно з меленою кокосовою стружкою, розпушувачем і ванільним цукром і відставте.
  4. В окремій мисці збийте масло з дрібним цукром або цукровою пудрою до утворення пишної маси приблизно 7 хвилин.
  5. Додайте яйце і збивайте ще 3 хвилини.
  6. Додайте суміш з борошном і стружкою і ретельно перемішайте до однорідності. Поставте в холодильник приблизно на 1 годину.
  7. Розділіть тісто на 3 частини.
  8. Поки працюєте з першою частиною тіста, решту тримайте в холодильнику. Розігрійте духовку до 160 градусів.
  9. Розкачайте тісто, при необхідності присипавши його борошном.
  10. Виріжте кружечки і викладіть їх на деко, застелене папером для випічки. Всього у нас вийде 40 кружечків.
  11. З половини кіл виріжте зірку.
  12. Вирізані зірочки викладіть на деко і випікайте приблизно 15 хвилин.
  13. З’єднайте тісто, що залишилося, і знову виріжте печиво. Випікайте решту тіста з холодильника.
  14. Після випікання змастити все печиво чайною ложкою варення, а печиво з вирізаною зірочкою посипте цукровою пудрою через ситечко.
  15. Помістіть їх на печиво, змащене варенням, і обережно притисніть. Печиво готове до подачі.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська