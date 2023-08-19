Повноцінний обід за 30 хвилин: яловичі котлети з карамелізованою цибулею та картоплею
19 серпня 2023, 10:16Читать новость на русском
Ми звикли використовувати яловичі котлети для бургера суто за призначенням – до гамбургерів. Ми пропонуємо відійти від звичних стандартів та спробувати щось нове.
24 канал підготував цікавий рецепт обіду чи вечері за 30 хвилин, який вам точно запам'ятається. У ньому ми будемо використовувати вже готову котлету, навчимося карамелізувати цибулю і відваримо картоплю.
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Спробуйте приготувати цю страву на обід чи вечерю, та ви будете приємно здивовані смаком та подачею.
Яловичі котлети з карамелізованою цибулею та картоплею
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
– 2 упаковки котлет;
– 6 картоплин;
– 2 ріпчасті цибулі;
– 50 грамів вершкового масла;
– олія для смаження;
– 1 столова ложка цукру;
– сіль до смаку;
– квашені огірки (за бажанням).
Для соусу:
– 1 столова ложка майонезу;
– 1 столова ложка сметани;
– 1 столова ложка діжонської гірчиці;
– 2 зубчики часнику;
– кріп до смаку;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку.
Приготування:
- Нарізаємо очищену цибулю кільцями або пір’ям. Розігріваємо пательню з маслом та обсмажуємо на ній цибулю. Посипаємо цукром та сіллю. Карамелізуємо цибулю 10 – 15 хвилин, періодично помішуючи.
- Обсмажуємо на окремій пательні з олією яловичі котлети потягом 4 – 5 хвилин з кожного боку. У жодному разі не проколюємо їх: так котлета втратить соковитість.
- Для соусу збиваємо у блендері майонез, сметану, гірчицю та кріп, присмачуємо все сіллю та перцем.
- Окремо відварюємо очищену картоплю у підсоленій воді до готовності (20 хвилин після кипіння).
- Подаємо картоплю з яловичою котлетою, карамелізованою цибулею і соусом. Додатково можна нарізати квашені огірочки.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати грецький гірос з курятиною та овочами.