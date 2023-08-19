Повноцінний обід за 30 хвилин: яловичі котлети з карамелізованою цибулею та картоплею

Ми звикли використовувати яловичі котлети для бургера суто за призначенням – до гамбургерів. Ми пропонуємо відійти від звичних стандартів та спробувати щось нове.

24 канал підготував цікавий рецепт обіду чи вечері за 30 хвилин, який вам точно запам'ятається. У ньому ми будемо використовувати вже готову котлету, навчимося карамелізувати цибулю і відваримо картоплю.

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Спробуйте приготувати цю страву на обід чи вечерю, та ви будете приємно здивовані смаком та подачею.

Яловичі котлети з карамелізованою цибулею та картоплею

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

– 2 упаковки котлет;– 6 картоплин;– 2 ріпчасті цибулі;– 50 грамів вершкового масла;– олія для смаження;– 1 столова ложка цукру;– сіль до смаку;– квашені огірки (за бажанням).– 1 столова ложка майонезу;– 1 столова ложка сметани;– 1 столова ложка діжонської гірчиці;– 2 зубчики часнику;– кріп до смаку;– сіль до смаку;– чорний мелений перець до смаку.

Приготування:

Нарізаємо очищену цибулю кільцями або пір’ям. Розігріваємо пательню з маслом та обсмажуємо на ній цибулю. Посипаємо цукром та сіллю. Карамелізуємо цибулю 10 – 15 хвилин, періодично помішуючи.

Обсмажуємо на окремій пательні з олією яловичі котлети потягом 4 – 5 хвилин з кожного боку. У жодному разі не проколюємо їх: так котлета втратить соковитість.

Для соусу збиваємо у блендері майонез, сметану, гірчицю та кріп, присмачуємо все сіллю та перцем.

Окремо відварюємо очищену картоплю у підсоленій воді до готовності (20 хвилин після кипіння).

Подаємо картоплю з яловичою котлетою, карамелізованою цибулею і соусом. Додатково можна нарізати квашені огірочки.

Смачного!

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