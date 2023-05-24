Втамує спрагу у спекотний день: три рецепти окрошки
24 травня 2023, 13:17Читать новость на русском
Окрошка – популярна перша страва, яка подається виключно холодною та складається зі свіжих овочів та заправки. Ми дібрали три рецепти з квасу, айрану або кефіру.
Окрошка – холодний суп, який зазвичай ми готуємо в спеку. Окрошка ідеально втамовує голод і спрагу.
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Ми дібрали три рецепти окрошки на основі квасу, кефіру та айрану. Обирайте той, який до смаку, або готуйте всі три.
Рецепт окрошки на кефірі
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4 – 6
Окрошка на кефірі / Фото Агропереробка
Приготування:
- Ретельно миємо курячу грудку, відварюємо її до готовності в підсоленій воді зі спеціями (лавровий лист, перець).
- Яйця відварюємо у підсоленій воді 7 – 8 хвилин до готовності. Також, відварюємо картоплю, охолоджуємо та нарізаємо шматочками.
- Дрібно нарізаємо редиску, огірок, зелень та викладаємо у глибоку салатницю.
- Охолоджуємо курячу грудку, нарізаємо дрібними шматочками та додаємо в салатницю.
- Очищуємо відварені яйця від шкарлупи, нарізаємо дрібними шматочками та додаємо до решти інгредієнтів.
- Присмачуємо страву спеціями, поливаємо кефіром. За бажанням можна додати газованої води та оцту. Перед подачею окрошки на стіл посипте її кропом.
Смачного!
Рецепт окрошки на айрані
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4 – 6
Приготування:
- Відварюємо картоплю до готовності у підсоленій воді, охолоджуємо та нарізаємо на маленькі кубики.
- Яйця відварюємо у підсоленій воді близько 8 хвилин, очищаємо від шкарлупи та нарізаємо шматочками.
- Змішуємо дрібно нарізане м'ясо або ковбаску з картоплею, яйцями у великій каструлі або мисці.
- Нарізаємо огірки кубиками, редиску – кружечками.
- З'єднуємо всі інгредієнти та перемішуємо.
- Для приготування заправки з'єднуємо айран з дрібно нарізаною зеленню, заправляємо спеціями та соком лимона. Вливаємо заправку до овочів й перемішуємо.
- Подаємо окрошку до столу охолодженою.
Смачного!
Рецепт окрошки на квасі
- Час: 25 – 30 хвилин
- Порції: 6
Окрошка квасу / Фото Despositfotos
Приготування:
- Відварюємо картоплю в мундирі, охолоджуємо та очищаємо. Нарізаємо кубиками.
- Також відварюємо яйця у підсоленій воді (5 – 7 хвилин від початку кипіння). Охолоджуємо їх, очищаємо від шкарлупи та відділяємо білки від жовтків. Жовтки змішуємо з 1 – 2 чайними ложками цукру, 1 столовою ложкою гірчиці та сметани. Перемішуємо.
- Дрібно нарізаємо цибулю, солимо та трішки розминаємо виделкою, аби він пустив сік.
- Нарізаємо варену ковбасу, огірки, солодкий перець та редиску. Також дрібно січемо зелень.
- Всі продукти перемішуємо у каструлі і заливаємо окрошку квасом. Додаємо зелену цибулю і яєчну заправку. Присмачуємо спеціями.
- Відправляємо страву в холодильник, аби вона охолола.
Смачного!