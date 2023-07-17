Не смажте так кабачки: перевірений рецепт оладок на сковорідці

Кабачки можна приготувати різними способами, але найсмачнішою стравою будуть однозначно оладки, або деруни.

Деруни або оладки з кабачків стануть відмінним варіантом до обіду чи вечері, а ще, якщо запекти їх в духовці можна подавати до сніданку.

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Вони ідеально смакують зі сметаною, кефіром, грецьким йогуртом, або домашнім соусом дзадзикі.

Рецепт оладок з кабачка

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 4

– 4 середні картоплини;– 1 кабачок;– 2 курячих яйця;– 1 столова ложка йогурту або сметани;– 1 чайна ложка вершкового масла;– половинка ріпчастої цибулі;– спеції (хмелі-сунелі, чорний мелений перець);– сіль;– 1,5 столової ложки борошна.

Приготування:

Ретельно почистіть картоплю та цибулю. Натріть їх на дрібній тертці або пропустіть через комбайн з відповідною насадкою.

Кабачок натріть на дрібній тертці та відіжміть з нього зайвий сік.

Картоплю, цибулю, кабачок, яйце, йогурт або сметану, спеції, вершкове масло та борошно ретельно перемішайте.

Розігрійте сковорідку з антипригарним покриттям на середньому вогні. За допомогою ложки формуйте деруни та обсмажуйте їх на сухій сковорідці з обох боків до готовності.

Готові оладки подавайте до столу зі сметаною.

Смачного!

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