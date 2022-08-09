Коли хочеться чогось смачного з цукіні, але не знаєте, що приготувати? Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився рецептом смачних оладок, які не тільки смакуватимуть до будь-якого столу, а ще й не зашкодять фігурі.

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За цим рецептом можна готувати не тільки оладки з цукіні. Його можна замінити на звичайний кабачок, смак від цього не зміниться.

Рецепт оладок з цукіні

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 2 – 4

Інгредієнти:

– 220 грамів цукіні;

– 25 грамів листя шпинату;

– 10 грамів листя петрушки чи іншої зелені;

– 25 грамів молодої білої цибулі (можна замінити на ріпчасту чи шалот або взяти білі частини зеленої);

– 1 велике куряче яйце;

– 40 грамів борошна;

– 4 грамів солі.

Приготування:

Наріжте цукіні, цибулю, зелень та листя шпинату довільними шматками. Перекладіть їх у чашу блендера з плоским горизонтальним ножем та ретельно перебийте до стану дрібних шматочків. Не переборщіть, щоб не вийшла каша або смузі.

Додайте до овочевої маси борошно, яйця, сіль та перемішайте. Якщо ви вирішили замінити пшеничне борошно на вівсяне, додайте до страви його вдвічі більше. У такому випадку дайте готовій суміші постояти хвилин 20 – 30, щоб борошно набухло.

До овочевого тіста можна додати петрушку, кріп, кінзу і навіть меленого чорного перцю за бажанням.

Обсмажуйте оладки на антипригарній сковорідці. Викладайте тісто не надто тонким, але і не товстим шаром, щоб оладки просмажились. Робимо це на середньому вогні до рум'яності — хвилини 3 з одного та іншого боку.

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Можна поставити їх доходити у духову шафу на 5 хвилин. Але шеф-кухар пропонує не морочитися, а просто продовжити готувати на сковороді під кришкою — по 1 хвилині з кожної сторони. Делікатно перевертайте їх лопаткою, адже оладки виходять ніжні та м'які.

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Подавайте їх зі сметаною або грецьким йогуртом, сиром філадельфія, яйцями пашот та слабосоленим лососем. Також шеф рекомендує при подачі поливати ароматною оливковою олією.

Смачного!