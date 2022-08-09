Коли хочеться чогось смачного з цукіні, але не знаєте, що приготувати? Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився рецептом смачних оладок, які не тільки смакуватимуть до будь-якого столу, а ще й не зашкодять фігурі.
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За цим рецептом можна готувати не тільки оладки з цукіні. Його можна замінити на звичайний кабачок, смак від цього не зміниться.
Рецепт оладок з цукіні
- Час: 40 хвилин
- Порції: 2 – 4
Приготування:
- Наріжте цукіні, цибулю, зелень та листя шпинату довільними шматками. Перекладіть їх у чашу блендера з плоским горизонтальним ножем та ретельно перебийте до стану дрібних шматочків. Не переборщіть, щоб не вийшла каша або смузі.
- Додайте до овочевої маси борошно, яйця, сіль та перемішайте. Якщо ви вирішили замінити пшеничне борошно на вівсяне, додайте до страви його вдвічі більше. У такому випадку дайте готовій суміші постояти хвилин 20 – 30, щоб борошно набухло.
- До овочевого тіста можна додати петрушку, кріп, кінзу і навіть меленого чорного перцю за бажанням.
- Обсмажуйте оладки на антипригарній сковорідці. Викладайте тісто не надто тонким, але і не товстим шаром, щоб оладки просмажились. Робимо це на середньому вогні до рум'яності — хвилини 3 з одного та іншого боку.
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- Можна поставити їх доходити у духову шафу на 5 хвилин. Але шеф-кухар пропонує не морочитися, а просто продовжити готувати на сковороді під кришкою — по 1 хвилині з кожної сторони. Делікатно перевертайте їх лопаткою, адже оладки виходять ніжні та м'які.
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- Подавайте їх зі сметаною або грецьким йогуртом, сиром філадельфія, яйцями пашот та слабосоленим лососем. Також шеф рекомендує при подачі поливати ароматною оливковою олією.
Смачного!