Як приготувати овочі на мангалі – готуємо з печериць та перців
4 червня 2023, 08:07Читать новость на русском
Погода за вікном дозволяє зібрати найрідніших та разом приготувати смачні наїдки на природі. 24 канал своєю чергою підготували для вас кілька рецептів з овочів на мангалі.
Окрім соковитого шашлику, запеченої картоплі на мангалі можна приготувати ароматні овочі: печериці, солодкі перці, баклажани чи кабачки.
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Аби свято вдалося, а готувалося без труднощів – скористайтеся рецептами запечених на мангалі овочів, адже це не тільки смачно, а й корисно.
Для мангала у червні чудово підійде сезонна спаржа, молода картопля, гриби. В липні-серпні сміло можна смажити баклажани, кабачки, цукіні, солодкі перці.
Рецепт запечених овочів на мангалі
- Час: 20 хвилин
– овочі (перець, цукіні, гриби на вибір або мікс);
– олія;
– сухі спеції (майоран, орегано, чебрець);
– часник;
– сіль.
Приготування:
- Ретельно миємо та очищаємо за необхідністю овочі від шкірки та насіння. Нарізаємо великими шматочками, або залишаємо їх цілими. Цукіні та баклажани можна нарізати середніми скибками.
- Змішуємо олію, або майонез, з вичавленим часником, сіллю та сухими спеціями. Змащуємо маринадом овочі та викладаємо на решітку.
- Смажимо на мангалі від 10 – 20 хвилин, в залежності від овочів.
- Подаємо з улюбленим соусом, або до картоплі.
Смачного!Сподобався рецепт? Пропонуємо також приготувати шашлик в маринаді з ківі. Цей рецепт підкорить ваші рецептори.