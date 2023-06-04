Як приготувати овочі на мангалі – готуємо з печериць та перців

Погода за вікном дозволяє зібрати найрідніших та разом приготувати смачні наїдки на природі. 24 канал своєю чергою підготували для вас кілька рецептів з овочів на мангалі.

Окрім соковитого шашлику, запеченої картоплі на мангалі можна приготувати ароматні овочі: печериці, солодкі перці, баклажани чи кабачки.

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Аби свято вдалося, а готувалося без труднощів – скористайтеся рецептами запечених на мангалі овочів, адже це не тільки смачно, а й корисно.

Для мангала у червні чудово підійде сезонна спаржа, молода картопля, гриби. В липні-серпні сміло можна смажити баклажани, кабачки, цукіні, солодкі перці.

Рецепт запечених овочів на мангалі

Час: 20 хвилин

– овочі (перець, цукіні, гриби на вибір або мікс);– олія;– сухі спеції (майоран, орегано, чебрець);– часник;– сіль.

Приготування:

Ретельно миємо та очищаємо за необхідністю овочі від шкірки та насіння. Нарізаємо великими шматочками, або залишаємо їх цілими. Цукіні та баклажани можна нарізати середніми скибками.

Змішуємо олію, або майонез, з вичавленим часником, сіллю та сухими спеціями. Змащуємо маринадом овочі та викладаємо на решітку.

Смажимо на мангалі від 10 – 20 хвилин, в залежності від овочів.

Подаємо з улюбленим соусом, або до картоплі.

Смачного!

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