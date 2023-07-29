Ароматна гаряча сковорода: традиційна паелья – готуємо крок за кроком
Джерело:Beszamel
Паелья з морепродуктами – улюблена страва іспанців. Це надзвичайно ароматна сковорода, насичена різними смаками та текстурами.
Паелья – це справжнє кулінарне свято. Дотримуючись покрокового рецепта, ви легко її приготуєте.
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Паелья – традиційна іспанська страва. Походить з провінції Валенсія, розташованої на Середземному морі. Основними інгредієнтами паельї є рис і морепродукти, але насправді дозволені будь-які інгредієнти – м'ясо, овочі, гриби.
Можна сказати, що це іспанський еквівалент італійського різотто. Напевно, у кожної господині є свій рецепт цього знаменитої страви.
Рецепт паельї
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
– 1 червоний перець;
– 1 велика цибулина;
– 2 зубчики часнику;
– 1 стакан замороженого горошку;
– 3 помідори;
– 250 грамів мідій;
– 1 куряче філе;
– 1 кілограм асорті з морепродуктів;
– 2 склянки рису;
– свіжа петрушка за бажанням;
– сіль і перець до смаку;
– шафран.
Приготування:
- Нарізану кубиками курку обсмажте на оливковій олії.
- Дрібно наріжте цибулю і часник.
- Перець подрібніть соломкою.
- Як тільки курка підрум’яниться, додайте в сковороду цибулю, часник, перець і готуйте, поки цибуля не стане прозорою і все не попливе соком.
- В окрему сковороду додайте морепродукти і обсмажте, поки все не стане золотистим.
- Потім всі інгредієнти змішайте в одній сковороді з куркою і овочами, додавши нарізані помідори.
- Не забувайте весь час рівномірно помішувати.
- Згодом додайте горошок і воду – дві склянки води на склянку рису.
- Тепер додайте стільки шафрану, щоб все стало жовтим.
- Висипте рис в сковороду.
- Коли рис вбере більшу частину рідини, посипте зверху подрібненою петрушкою і накрийте сковороду.