Ідеальний сніданок для всієї сім'ї – рецепт панкейків на молоці

Ці американські смаколики підкорили чи не весь світ. Хоч на смак вони нагадують добре нам відомі млинці, але пухкіші та інші за формою.

Панкейки – традиційна страва американської кухні, яку може приготувати на кухні кожен. Їх можна подавати зі свіжими ягодами, фруктами або просто полити кленовим сиропом чи домашнім варенням.

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Традиційно їх готують на молоці, але є варіанти і без нього: на воді чи кефірі. Обов'язково спробуйте приготувати їх до сніданку для всієї родини.

Рецепт панкейків на молоці

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2

– 135 грамів борошна;– 2 столові ложки цукрової пудри;– 1 чайна ложка розпушувача;– дрібка солі;– 130 мілілітрів молока;– 1 велике яйце;– 2 столові ложки розтопленого вершкового масла.

Приготування:

Попередньо просіюємо борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішуємо з сіллю та розпушувачем.

В окремій мисці змішуємо тепле молоко, яйце і розтоплене вершкове масло.

Додаємо молочну суміш до борошна і за допомогою виделки змішуємо всі інгредієнти.

Розігріваємо антипригарну сковороду на середньому вогні і додаємо 1 ложку вершкового масла. Обережно виливаємо трішки тіста та смажимо панкейки.

Як тільки бульбашки почнуть з’являтися на них, його можна перевертати. Готуйте, поки обидві сторони не стануть золотисто-коричневими.

Смачного!

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