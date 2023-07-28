Ідеальний сніданок для всієї сім'ї – рецепт панкейків на молоці
28 липня 2023, 19:30Читать новость на русском
Джерело:food and wine
Ці американські смаколики підкорили чи не весь світ. Хоч на смак вони нагадують добре нам відомі млинці, але пухкіші та інші за формою.
Панкейки – традиційна страва американської кухні, яку може приготувати на кухні кожен. Їх можна подавати зі свіжими ягодами, фруктами або просто полити кленовим сиропом чи домашнім варенням.
Читайте також Смачно разом з "Бащинським": готуємо літні салати для ідеального обіду чи вечері
Традиційно їх готують на молоці, але є варіанти і без нього: на воді чи кефірі. Обов'язково спробуйте приготувати їх до сніданку для всієї родини.
Рецепт панкейків на молоці
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
– 135 грамів борошна;
– 2 столові ложки цукрової пудри;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– дрібка солі;
– 130 мілілітрів молока;
– 1 велике яйце;
– 2 столові ложки розтопленого вершкового масла.
Приготування:
- Попередньо просіюємо борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішуємо з сіллю та розпушувачем.
- В окремій мисці змішуємо тепле молоко, яйце і розтоплене вершкове масло.
- Додаємо молочну суміш до борошна і за допомогою виделки змішуємо всі інгредієнти.
- Розігріваємо антипригарну сковороду на середньому вогні і додаємо 1 ложку вершкового масла. Обережно виливаємо трішки тіста та смажимо панкейки.
- Як тільки бульбашки почнуть з’являтися на них, його можна перевертати. Готуйте, поки обидві сторони не стануть золотисто-коричневими.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати справжній французький відкритий пиріг з українських продуктів.