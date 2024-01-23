Такої смакоти ви ще не їли: готуємо курячий паштет з мармеладом з перців та апельсину

Паштет дуже просто приготувати вдома. Спробуйте зробити його цікавішим, додавши до намазки мармелад.

Апельсиновий мармелад лише підкреслить смак курки. Вам це точно сподобається.

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Рецепт паштету з апельсиновим мармеладом

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти для паштету:

– 500 – 600 грамів курячого філе та філе стегна;

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– часник, тим'ян, чорний перець, ялівець, коріандр, мускатний горіх, сіль до смаку;

– масло гхі або вершкове масло.

Для мармеладу:

– 2 – 3 апельсини;

– дрібно посічена шкірка 1 апельсину;

– 1 червоний болгарський перець;

– 1 – 2 перці чилі;

– тим'ян, сіль до смаку.

Приготування:

Поріжте курку кубиком, а очищену моркву та цибулю – довільними шматками. Покладіть все у форму для запікання. Додайте подрібнений часник, сіль, спеції та масло. Запікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин. Головне, щоб овочі стали м'якими, а курка приготувалась. Тим часом дрібно нашинкуйте цедру 1 апельсина без білої частини. Апельсини очистьте та зніміть всі плівки. Частинки наріжте кубиком. З перцю вийміть зернята та наріжте його також кубиком. Також наріжте перець чилі. Відправте всі інгредієнти для мармеладу в каструлю. Варіть хвилин 30 – 40 на середньому вогні, поки не буде консистенції тягучого мармеладу. Готову курку та овочі подрібніть у блендері. Перекладіть паштет у тарілку, а на нього викладіть мармелад. Можна також додати фісташки.