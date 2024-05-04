Царська з коньяком: перевірений рецепт ароматної паски на Великдень
4 травня 2024, 11:49Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Важко уявити Великдень без паски. Спробуйте приготувати святкову випічку за цим рецептом, адже вона завжди виходить дуже ароматною.
Паска буде повітряною та дуже смачною. Її точно з'їдять до останньої крихти.
Варто спробувати Такої не буде ні в кого: як сучасно прикрасити паску на Великдень
Паска "Царська"
- Час: 3 години 20 хвилин
- Порцій: 6
– 800 грамів борошна;
– 300 мілілітрів вершків;
– 12 грамів сухих дріжджів;
– 6 яєць;
– 250 грамів цукру;
– 15 грамів ванільного цукру;
– 10 грамів меленого кардамону;
– 30 мілілітрів коньяку;
– 1 лимон;
– 100 грамів родзинок;
– 150 грамів суміші сухофруктів;
– 150 грамів масла 73%.
Для глазурі:
– 1 білок;
– 100 грамів цукрової пудри;
– 1 чайна ложка лимонного соку.
Приготування:
- У теплих вершках розчиніть дріжджі, додайте 100 грамів борошна і розмішайте. Залиште в теплому місці на 15 – 20 хвилин.
- Білки відділіть від жовтків. Жовтки збийте міксером з половиною цукру до побіління. Додайте їх в опару, всипте склянку борошна і замісіть тісто. Накрийте і залиште в теплому місці ще на 1 годину.
- Збийте білки з другою половиною цукру, покладіть їх у тісто, всипте решту борошна і замісіть тісто. Додайте розтоплене масло, ванільний цукор, кардамон, коньяк і добре вимішайте тісто. Дайте йому ще раз підійти.
- Вмішайте розпарені родзинки та сухофрукти. Викладіть тісто у змащену маслом форму і знову дайте піднятися.
- Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно годину до появи золотистого кольору.
- Для глазурі збийте білок з цукровою пудрою і лимонним соком. Покрийте нею остиглу паску, а зверху прикрасьте родзинками та сухофруктами.