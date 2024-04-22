Така ароматна, що перехоплює подих: готуємо королівську паску з коньяком
22 квітня 2024, 15:06Читать новость на русском
Джерело:"Факти"
Коньяк додасть пасці неймовірного аромату. Цілком ймовірно, що цей рецепт стане вашим улюбленим.
Він має цікаву технологію, але водночас простий. З невеликої кількості інгредієнтів вийде кілька пасок.
Буде смачно Основа весняного меню: 3 швидкі страви з морепродуктів
Паска на коньяку
- Час: 2 години + 8 годин на підростання
- Порцій: 10
– 1 літр топленого молока;
– 1 кілограм цукру;
– 500 грамів вершкового масла;
– 10 яєць;
– 3 жовтки;
– 150 грамів дріжджів;
– 30 грамів ванільного цукру;
– 200 грамів родзинок;
– 50 грамів коньяку;
– 1 чайна ложка солі;
– 2,5 кілограма борошна.
Приготування:
- Яйця трохи збийте з цукром, додайте тепле молоко та дріжджі. Все добре перемішайте.
- Масло наріжте на шматочки та додайте в основну масу, накрийте рушником і залиште в теплому місці на 8 годин.
- Додайте сіль, запарені родзинки, коньяк, ванільний цукор, борошно та замісіть тісто. Залиште на 40 хвилин, після чого розкладіть по формах.
- Дайте тісту піднятися вдвічі. Випікайте при температурі 170 градусів до готовності. На ще теплі паски нанесіть глазур.