Така ароматна, що перехоплює подих: готуємо королівську паску з коньяком

Коньяк додасть пасці неймовірного аромату. Цілком ймовірно, що цей рецепт стане вашим улюбленим.

Він має цікаву технологію, але водночас простий. З невеликої кількості інгредієнтів вийде кілька пасок.

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Паска на коньяку

Час : 2 години + 8 годин на підростання

: 2 години + 8 годин на підростання Порцій: 10

– 1 літр топленого молока;– 1 кілограм цукру;– 500 грамів вершкового масла;– 10 яєць;– 3 жовтки;– 150 грамів дріжджів;– 30 грамів ванільного цукру;– 200 грамів родзинок;– 50 грамів коньяку;– 1 чайна ложка солі;– 2,5 кілограма борошна.

Приготування:

Яйця трохи збийте з цукром, додайте тепле молоко та дріжджі. Все добре перемішайте. Масло наріжте на шматочки та додайте в основну масу, накрийте рушником і залиште в теплому місці на 8 годин. Додайте сіль, запарені родзинки, коньяк, ванільний цукор, борошно та замісіть тісто. Залиште на 40 хвилин, після чого розкладіть по формах. Дайте тісту піднятися вдвічі. Випікайте при температурі 170 градусів до готовності. На ще теплі паски нанесіть глазур.