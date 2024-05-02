Вийде так багато, що точно вистачить всім: рецепт паски на 1 літрі молока

Паска – один з найголовніших символів Великодня. Дізнайтеся, як спекти святкову випічку на 1 літрі молока.

Їх вийде багато. Тому вам точно вдасться пригостити усіх близьких.

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Рецепт великодніх пасок на літрі молока

Час : 5 годин 20 хвилин

: 5 годин 20 хвилин Порцій: 10

– 1 літр молока;– 150 грамів свіжих дріжджів;– 2,5 кілограма борошна;– 1 кілограм цукру;– 500 грамів масла;– 13 яєць;– 250 грамів родзинок;– 100 грамів цукатів;– 1 пакетик ваніліну;– 2 столові ложки коньяку;– 1 чайна ложка солі.

Приготування:

Змішайте в мисці 10 яєць, 3 жовтки та цукор, щоб не було піни. В іншій мисці змішайте тепле молоко і дріжджі. Додайте розтоплене масло і перемішайте. Влийте цю суміш до збитих яєць і знову добре перемішайте. Накрийте кришкою або рушником і залиште у теплому місці на 2 години. Потім потроху додайте в опару просіяне борошно і перемішайте тісто ложкою. Додайте ванільний цукор, сіль та коньяк. Далі ретельно вимішайте тісто руками, накрийте його рушником і знову поставте на 2 години у тепле місце. Воно має збільшитися вдвічі. Поки тісто підходить, можна приготувати сухофрукти та яєчну глазур. Сухофрукти залийте окропом на 20 хвилин, видавіть зайву воду та додайте в тісто, коли воно підійде. Знову вимісіть тісто руками. Наповніть змащені маслом форми. Залиште тісто ще на 40 хвилин. Випікайте паски у розігрітій до 180 градусів духовці близько 20 хвилин, а потім ще близько 40 хвилин за температури 170 градусів. Готові паски дістаньте, дайте їм трохи охолонути та прикрасьте на власний смак.