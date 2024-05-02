Вийде так багато, що точно вистачить всім: рецепт паски на 1 літрі молока

2 травня 2024, 18:30
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Джерело:

"Вікна"

Паска – один з найголовніших символів Великодня. Дізнайтеся, як спекти святкову випічку на 1 літрі молока.

Їх вийде багато. Тому вам точно вдасться пригостити усіх близьких.

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Рецепт великодніх пасок на літрі молока

  • Час: 5 годин 20 хвилин
  • Порцій: 10
Інгредієнти:
– 1 літр молока;
– 150 грамів свіжих дріжджів;
– 2,5 кілограма борошна;
– 1 кілограм цукру;
– 500 грамів масла;
– 13 яєць;
– 250 грамів родзинок;
– 100 грамів цукатів;
– 1 пакетик ваніліну;
– 2 столові ложки коньяку;
– 1 чайна ложка солі.

Приготування:

  1. Змішайте в мисці 10 яєць, 3 жовтки та цукор, щоб не було піни.
  2. В іншій мисці змішайте тепле молоко і дріжджі. Додайте розтоплене масло і перемішайте.
  3. Влийте цю суміш до збитих яєць і знову добре перемішайте. Накрийте кришкою або рушником і залиште у теплому місці на 2 години.
  4. Потім потроху додайте в опару просіяне борошно і перемішайте тісто ложкою. Додайте ванільний цукор, сіль та коньяк.
  5. Далі ретельно вимішайте тісто руками, накрийте його рушником і знову поставте на 2 години у тепле місце. Воно має збільшитися вдвічі.
  6. Поки тісто підходить, можна приготувати сухофрукти та яєчну глазур. Сухофрукти залийте окропом на 20 хвилин, видавіть зайву воду та додайте в тісто, коли воно підійде.
  7. Знову вимісіть тісто руками. Наповніть змащені маслом форми. Залиште тісто ще на 40 хвилин.
  8. Випікайте паски у розігрітій до 180 градусів духовці близько 20 хвилин, а потім ще близько 40 хвилин за температури 170 градусів.
  9. Готові паски дістаньте, дайте їм трохи охолонути та прикрасьте на власний смак.

Готуєтеся до Великодня? Дізнайтеся, коли треба пекти паски.
Автор: Ольга Котів