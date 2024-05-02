Вийде так багато, що точно вистачить всім: рецепт паски на 1 літрі молока
2 травня 2024, 18:30Читать новость на русском
Джерело:"Вікна"
Паска – один з найголовніших символів Великодня. Дізнайтеся, як спекти святкову випічку на 1 літрі молока.
Їх вийде багато. Тому вам точно вдасться пригостити усіх близьких.
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Рецепт великодніх пасок на літрі молока
- Час: 5 годин 20 хвилин
- Порцій: 10
– 1 літр молока;
– 150 грамів свіжих дріжджів;
– 2,5 кілограма борошна;
– 1 кілограм цукру;
– 500 грамів масла;
– 13 яєць;
– 250 грамів родзинок;
– 100 грамів цукатів;
– 1 пакетик ваніліну;
– 2 столові ложки коньяку;
– 1 чайна ложка солі.
Приготування:
- Змішайте в мисці 10 яєць, 3 жовтки та цукор, щоб не було піни.
- В іншій мисці змішайте тепле молоко і дріжджі. Додайте розтоплене масло і перемішайте.
- Влийте цю суміш до збитих яєць і знову добре перемішайте. Накрийте кришкою або рушником і залиште у теплому місці на 2 години.
- Потім потроху додайте в опару просіяне борошно і перемішайте тісто ложкою. Додайте ванільний цукор, сіль та коньяк.
- Далі ретельно вимішайте тісто руками, накрийте його рушником і знову поставте на 2 години у тепле місце. Воно має збільшитися вдвічі.
- Поки тісто підходить, можна приготувати сухофрукти та яєчну глазур. Сухофрукти залийте окропом на 20 хвилин, видавіть зайву воду та додайте в тісто, коли воно підійде.
- Знову вимісіть тісто руками. Наповніть змащені маслом форми. Залиште тісто ще на 40 хвилин.
- Випікайте паски у розігрітій до 180 градусів духовці близько 20 хвилин, а потім ще близько 40 хвилин за температури 170 градусів.
- Готові паски дістаньте, дайте їм трохи охолонути та прикрасьте на власний смак.