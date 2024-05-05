Сирна паска без випікання: приготуйте швидко і просто неймовірну святкову страву

5 травня 2024, 16:43
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Джерело:

Shuba

Сирна паска подобається багатьом. І не дивно, адже вона дуже смачна та просто готується.

Спробуйте скористатися цим перевіреним рецептом. Святковий десерт точно буде вдалим.

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Сирна паска – рецепт

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів кисломолочного сиру;
– 4 жовтки;
– 450 грамів сметани;
– 100 грамів масла 73%;
– 100 грамів цукру;
– 15 грамів ванільного цукру;
– волоські горіхи, родзинки до смаку.

Приготування:

  1. Перетріть сир через сито. Можна також скористатися блендером, збивши масу до однорідності.
  2. Викладіть сир до великої миски, додайте сметану, цукор та ретельно перемішайте.
  3. Додайте масло та знову добре перемішайте до однорідності й повного розчинення цукру.
  4. Додайте горішки та заздалегідь замочені родзинки. Перемішайте.
  5. Форму для паски поставте на тарілку, вистеліть її марлею. Викладіть сирну масу, придавіть чимось важким та залиште в холодильнику на добу.
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Автор: Ольга Котів