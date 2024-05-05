Сирна паска без випікання: приготуйте швидко і просто неймовірну святкову страву
5 травня 2024, 16:43Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Сирна паска подобається багатьом. І не дивно, адже вона дуже смачна та просто готується.
Спробуйте скористатися цим перевіреним рецептом. Святковий десерт точно буде вдалим.
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Сирна паска – рецепт
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
– 500 грамів кисломолочного сиру;
– 4 жовтки;
– 450 грамів сметани;
– 100 грамів масла 73%;
– 100 грамів цукру;
– 15 грамів ванільного цукру;
– волоські горіхи, родзинки до смаку.
Приготування:
- Перетріть сир через сито. Можна також скористатися блендером, збивши масу до однорідності.
- Викладіть сир до великої миски, додайте сметану, цукор та ретельно перемішайте.
- Додайте масло та знову добре перемішайте до однорідності й повного розчинення цукру.
- Додайте горішки та заздалегідь замочені родзинки. Перемішайте.
- Форму для паски поставте на тарілку, вистеліть її марлею. Викладіть сирну масу, придавіть чимось важким та залиште в холодильнику на добу.