Рецепт, який точно вдасться: печемо повітряну паску на сухих дріжджах
2 травня 2024, 17:38Читать новость на русском
Джерело:"Вікна"
Існує безліч рецептів смачних пасок. Часто святкову випічку готують на свіжих дріжджах, однак цілком згодяться і сухі.
Якщо ви не маєте свіжих дріжджів, радимо скористатися цим рецептом. Паска вийде повітряною та дуже смачною.
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Рецепт паски на сухих дріжджах
- Час: 4 години 20 хвилин
- Порцій: 6
– 250 мілілітрів молока;
– 5 грамів сухих дріжджів;
– 600 грамів борошна;
– 4 яйця;
– 60 грамів масла;
– 200 грамів цукру;
– 20 грамів ванільного цукру;
– 100 грамів родзинок;
– 50 мілілітрів олії;
– дрібка солі.
Приготування:
- Для опари у тепле молоко додайте столову ложку цукру та 2 столові ложки борошна. Добре перемішайте та всипте дріжджі. Накрийте харчовою плівкою та поставте в тепле місце на 30 хвилин.
- Тим часом можна зайнятися підготовкою інших інгредієнтів, наприклад, зробити глазур для паски. Далі треба відокремити білки від жовтків. Збийте жовтки з цукром, що залишився і ванільним цукром, окремо збийте білки з дрібкою солі до густої піни.
- В опару додайте збиті жовтки, олію, розтоплене вершкове масло, білки та борошно, добре все перемішайте. Накрийте тісто рушником і поставите у тепле місце на 2 години. Тісто має збільшитися вдвічі.
- У цей час треба підготувати родзинки. Залийте їх окропом, почекайте кілька хвилин і вичавіть зайву воду. Потім додайте їх в тісто, вимішайте та розкладіть у форми на 2 третини об'єму.
- Накрийте рушником і знову залиште на годину. Випікайте паски у розігрітій до 180 градусів духовці близько 40 хвилин. Готовність можна перевіряти дерев'яною шпажкою або зубочисткою.
- Готові паски прикрасьте глазур'ю, посипкою, цукатами, фруктами тощо.