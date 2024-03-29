Її з'їдять до останньої крихти: готуємо паску за перевіреним рецептом Лілії Цвіт
29 березня 2024, 01:10Читать новость на русском
Джерело:Лілія Цвіт
Лілія Цвіт – відома господиня, яка понад 10 років займається випіканням пасок та короваїв. Приготуйте паску за її перевіреним рецептом – ви будете в захваті.
Ця смачна паска на жовтках цілком може стати вашою улюбленою. Тому обов'язково збережіть цей рецепт.
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Рецепт паски від Лілії Цвіт
- Час: 5 годин
- Порцій: 10
– 500 мілілітрів молока;
– 100 грамів свіжих дріжджів (чи 30 грамів сухих);
– 3 столові ложки цукру (від загальної кількості);
– 8 столових ложок борошна (від загальної кількості);
Інгредієнти для тіста:
– 10 жовтків;
– 100 грамів домашньої сметани;
– 50 грамів смальцю;
– 150 грамів вершкового масла 82%;
– 50 мілілітрів нерафінованої соняшникової олії;
– половина чайної ложки солі;
– 300 грамів цукру;
– 16 грамів ванільного цукру;
– 1450 грамів просіяного борошна;
– половина чайної ложки куркуми;
– цедра одного лимона;
– 1 столова ложка горілки;
– 400 грамів сухофруктів.
Приготування:
- Молоко кімнатної температури налийте у велику миску, додайте цукор та дріжджі. Ретельно перемішайте та всипте 8 столових ложок борошна. Знову перемішайте.
- Накрийте миску харчовою плівкою та залиште у теплому місці на 30 хвилин.
- В окремій мисці з'єднайте м'яке вершкове масло, розтоплений смалець, сметану, жовтки, цукор, ванільний цукор та дрібку солі. Збийте міксером до розчинення цукру.
- Вилийте жовткову суміш до опари та додайте борошно в 3 етапи, постійно вимішуючи тісто.
- Змастіть робочу поверхню олією та викладіть на неї тісто. Вимішуйте протягом 15 хвилин, щоразу підливаючи трішки олії.
- Перекладіть тісто знову в миску, накрийте плівкою та залиште на 1,5 – 2 години, щоб тісто підросло.
- Після цього змастіть руки олією та помніть тісто знову. Додайте горілку, цедру лимона та запарені сухофрукти, обсипані 2 столовими ложками борошна.
- Замісіть тісто з сухофруктами до однорідної консистенції та знову накрийте шаром харчової плівки. Відправте підростати вдруге у тепле місце на годину. Зверху змастіть тісто олією.
- Ще раз вимісіть. Підготуйте форми для випікання та викладіть у них тісто, заповнивши їх на третину. За бажанням можна прикрасити верх паски фігурками з тіста.
- Коли паска у формах підійде втричі, змастіть верх жовтком та відправте випікатися в розігріту до 160 градусів духовку. Маленькі паски випікайте до 30 хвилин, а великі – годину.