Пухка паска зі смаком апельсина: перевірений рецепт від відомої кулінарки Валентини Сови

Паска зі смаком апельсина стане справжньою зіркою вашого великоднього столу. Випічка вийде пухкою та вологою.

Українська господиня Валентина Сова поділилася своїм перевіреним рецептом. Апельсинова цедра додасть пасці неймовірного аромату.

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Пасочка зі смаком апельсина

Час : 3 години

: 3 години Порцій: 10

– 500 мілілітрів теплого молока;– 70 грамів дріжджів;– 1 столова ложка цукру;– 3 столові ложки борошна.– 3 – 4 столові ложки олії;– 2 столові ложки горілки;– 1 чайна ложка солі;– 180 грамів цукру;– 3 яйця;– 1 жовток;– сік з половини апельсина;– цедра з 1 апельсину;– ванільний цукор до смаку;– 120 грамів масла;– родзинки та журавлина за бажанням;– 1 – 2 столові ложки сметани за бажанням;– 900 грамів борошна.

Приготування:

Влийте в миску тепле молоко, додайте дріжджі, цукор, 3 столові ложки борошна. Розмішайте, накрийте та залиште в теплому місці на 30 – 40 хвилин. На дрібній тертці натріть цедру апельсина. Змішайте 180 грамів цукру, 3 яйця та апельсиновий сік. Коли опара підійшла, влийте туди яєчно-апельсинову суміш та перемішайте. Додайте олію, горілку, цедру апельсина, сметану. Знову перемішайте, всипте ванільний цукор та сіль. Поступово просійте борошно. Замісіть тісто руками. Додайте родзинки та масло кімнатної температури. Тісто вийде не густе та не рідке, оскільки паска буде волога. Залиште його в теплі на 30 хвилин. Візьміть паперові форми та накладіть тісто ложкою до половини форми. Залиште піднятися ще наполовину. Духовку розігрійте до 180 градусів. Випікайте паски приблизно 25 хвилин.