Так пекли бабусі: старовинний рецепт паски
2 травня 2024, 22:50Читать новость на русском
Джерело:Шуба
Паска – особлива та така смачна випічка, яку готують лише один раз на рік. У наших бабусь вона завжди виходила особливою та такою апетитною.
За християнською традицією перед Великоднем печуть паску, яка є символом Царства Небесного та Воскресіння. Наші бабусі пекли її у печі та мали особливі рецепти, які передавалися з покоління у покоління.
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Старовинна паска
- Час: 3 години
- Порцій: 6
– 700 мілілітрів молока 2,5%;
– 100 грамів пресованих дріжджів;
– 7 курячих яєць;
– 3 жовтки;
– 600 грамів цукру;
– 350 грамів маргарину;
– 30 мілілітрів коньяку;
– 100 мілілітрів олії соняшникової;
– 1 кілограм пшеничного борошна;
– 20 грамів цукру ванільного;
– 200 грамів родзинок;
– пів чайної ложки мускатного горіха меленого;
– 10 грамів кориці меленої;
– 5 грамів гвоздики меленої;
– 1/8 чайної ложки солі.
Для глазурі:
– 2 яєчних білки;
– 6 столових ложок цукрової пудри.
Приготування:
- Для приготування опари у 100 мілілітрах теплого молока розведіть дріжджі, додайте 100 грамів борошна, все добре перемішайте і залишіть на 30 – 40 хвилин.
- Збийте яйця з цукром, введіть розтоплений та остиглий маргарин, додайте коньяк, тертий мускатний горіх, корицю, гвоздику, родзинки, сіль і змішайте до однорідності.
- З'єднайте залишки теплого молока з борошном, щоб отримати однорідну масу.
- Влийте цю суміш у борошняну масу з опарою, додайте яєчну суміш і замісіть тісто.
- В кінці процесу влийте олію і ретельно перемішайте тісто. Накрийте тісто рушником і залишіть в теплому місці на 1,5 години, поки воно не підніметься втричі.
- Перемісіть тісто, розкладіть його по формах для пасок і дайте ще раз піднятися протягом 15 – 20 хвилин.
- Випікайте в духовці, попередньо розігрітій до 180°C, 40 – 50 хвилин.
- Для глазурі збийте білки з цукром до отримання стійкої піни. Готові паски покрийте глазур’ю та прикрасьте родзинками.