Наче з Італії – рецепт пасти з сезонними овочами
5 червня 2023, 10:35Читать новость на русском
Джерело:Микола Люлько
Якщо у вас не має можливості подорожувати цього літа, а скуштувати італійської кухні кортить через міру – спробуйте приготувати цю страву вдома.
Однією з найпопулярніших паст в Італії є різновид з овочами, особливо в сезон баклажанів, перців та томатів. Ми дібрали рецепт, який не тільки приємно здивує смаком, а й наситить на цілий день.
Читайте також Сезон відпочинку на природі: як приготувати шашлик із курятини на будь-який смак
Овочі можна змінювати в залежності від сезону, але найсмачнішим варіантом буде саме з цим переліком.
Рецепт пасти з овочами
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
– 400 грамів спагетті;
– 500 грамів баклажанів;
– 300 грамів томатів;
– 150 грамів ріпчастої цибулі;
– 300 грамів томатів у власному соку;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– 1 чайна ложка копченої паприки;
– 1 чайна ложка меленого коріандру;
– 10 грамів розмарину;
– 10 грамів чилі;
– 20 грамів часнику;
– 80 грамів олії;
– 80 грамів свіжого базиліку;
– 50 грамів сиру пармезан.
Приготування:
- Відварюємо спагеті до готовності киплячій підсоленій воді згідно з інструкцією на пачці.
- Розігріваємо духовку до 200 градусів та викладаємо на деко нарізані кубиками баклажани, томати. Рясно поливаємо все олією, заправляємо спеціями: сіль, чорний мелений перець, паприка.
- Запікаємо овочі 15 – 18 хвилин, доки вони не стануть м'якими і пропеченими.
- На сковорідці з олією обсмажуємо цибулю нарізану кубиком, часник та чилі. Вливаємо томати у власному соку та перемішуємо. Додаємо запечені овочі та тушкуємо 5 – 7 хвилин.
- Зі спагеті зціджуємо воду, викладаємо їх на порційні тарілки. Поряд додайте овочі та посипте все сиром пармезан.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати італійську пасту з креветками за нашим рецептом.