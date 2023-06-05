Наче з Італії – рецепт пасти з сезонними овочами

Якщо у вас не має можливості подорожувати цього літа, а скуштувати італійської кухні кортить через міру – спробуйте приготувати цю страву вдома.

Однією з найпопулярніших паст в Італії є різновид з овочами, особливо в сезон баклажанів, перців та томатів. Ми дібрали рецепт, який не тільки приємно здивує смаком, а й наситить на цілий день.

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Овочі можна змінювати в залежності від сезону, але найсмачнішим варіантом буде саме з цим переліком.

Рецепт пасти з овочами

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

– 400 грамів спагетті;– 500 грамів баклажанів;– 300 грамів томатів;– 150 грамів ріпчастої цибулі;– 300 грамів томатів у власному соку;– сіль;– чорний мелений перець;– 1 чайна ложка копченої паприки;– 1 чайна ложка меленого коріандру;– 10 грамів розмарину;– 10 грамів чилі;– 20 грамів часнику;– 80 грамів олії;– 80 грамів свіжого базиліку;– 50 грамів сиру пармезан.

Приготування:

Відварюємо спагеті до готовності киплячій підсоленій воді згідно з інструкцією на пачці.

Розігріваємо духовку до 200 градусів та викладаємо на деко нарізані кубиками баклажани, томати. Рясно поливаємо все олією, заправляємо спеціями: сіль, чорний мелений перець, паприка.

Запікаємо овочі 15 – 18 хвилин, доки вони не стануть м'якими і пропеченими.

На сковорідці з олією обсмажуємо цибулю нарізану кубиком, часник та чилі. Вливаємо томати у власному соку та перемішуємо. Додаємо запечені овочі та тушкуємо 5 – 7 хвилин.

Зі спагеті зціджуємо воду, викладаємо їх на порційні тарілки. Поряд додайте овочі та посипте все сиром пармезан.

Смачного!

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