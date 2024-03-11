Британці її просто обожнюють: простий рецепт найкращої страви з картоплі від Джеймі Олівера
11 березня 2024, 19:57Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Якщо не знаєте, що можна приготувати з картоплі, скористайтеся цим рецептом. За його неймовірний смак відповідає сам Джеймі Олівер.
Запечена картопля Al Forno з анчоусами, цибулею та пармезаном варта стати прикрасою стола. Не дивуйтеся такому поєднанню, а краще спробуйте, адже це дуже смачно.
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Картопля від Джеймі Олівера
- Час: 2 години
- Порцій: 4
– 1 кілограм картоплі;
– 2 цибулини;
– 2 корені фенхелю;
– 600 мілілітрів молока 2,5%;
– 400 мілілітрів вершків;
– 1 консервований анчоус;
– 8 зубчиків часнику;
– 7 грамів розмарину;
– 5 лаврових листів;
– 7 грамів мускатного горіха;
– 50 грамів тертого пармезану.
Приготування:
- Почистьте картоплю, цибулю та корінь фенхелю. Наріжте овочі тонкими пластинами.
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Поставте пательню на вогонь, влийте молоко і вершки. Додайте анчоуси та трішки олії, у якій вони були законсервовані. Розчавіть очищений часник, додайте гілочку розмарину та лаврове листя і дрібно натріть мускатний горіх.
- Доведіть до кипіння на середньому вогні. Далі залиште настоюватися протягом декількох хвилин. Дрібно натріть половину пармезану та перемішайте.
- У форму для запікання викладіть перемішані слайси картоплі, цибулі та фенхелю. Влийте вершкову суміш і дрібно натріть зверху пармезан, що залишився.
- Накрийте фольгою і запікайте протягом 30 хвилин. Потім зніміть фольгу і запікайте ще 45 хвилин, або до м'якості і гарного золотистого кольору.