Як з мангала: рецепт надзвичайного печеного салату
19 червня 2024, 19:57Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Печений салат може бути повноцінною стравою. Адже він ситний та дуже смачний.
Смак цього салату вас приємно вразять. Обов'язково спробуйте його приготувати.
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Печений салат
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 3
– 12 томатів чері;
– 1 баклажан;
– 1 цукіні;
– 1 солодкий перець;
– 10 грамів спаржевої квасолі;
– 170 грамів салатної зелені;
– половина лимона;
– 300 грамів адигейського сиру;
– 40 мілілітрів оливкової олії;
– сіль, перець до смаку;
– 30 мілілітрів соєвого соусу.
Приготування:
- У киплячу підсолену воду покладіть спаржу і варіть її 3 хвилини. Дістаньте, полийте соком лимона і наріжте шматочками по 2 сантиметри.
- Сир наріжте пластинками та обсмажте на пательні-гриль до золотистих смужечок.
- Овочі та салат помийте й обсушіть. Баклажан і цукіні наріжте шматочками, а перець – соломкою.
- Пательню-гриль змастіть олією і порціями обсмажуйте шматочки овочів по 2 – 3 хвилини з кожного боку. Чері злегка підсмажте цілими.
- На тарілку викладіть мікс салатів, далі – шматочки підсмажених овочів, спаржі, сиру і чері. Посоліть, поперчіть і полийте соєвим соусом.