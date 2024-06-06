Весь секрет – у заправці: як приготувати салат з печінки
6 червня 2024, 22:26Читать новость на русском
Джерело:Beszamel
Печінка в поєднанні з шавлією, картоплею і яблуком створить ніжний салат – ідеальний варіант для вечері. Це ситно, корисно і так смачно!
Печінка з яблуками, картоплею та шавлією поєднується у смачному салаті з бренді. Готуйте одразу подвійну порцію!
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Салат з печінкою
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
– 500 грамів курячої печінки;
– олія для смаження;
– 1 столова ложка масла;
– 2 – 3 яблука;
– 2 невеликі червоні цибулини;
– 1 біла цибуля;
– 3 маленькі картоплини, зварені в мундирі;
– 60 мілілітрів вишневого бренді (або іншого міцного алкоголю);
– 2 столові ложки бальзамічного оцту;
– пів пучка шавлії;
– сіль і перець до смаку.
Приготувати:
- Обсмажте печінку на олії приблизно 3 хвилини до золотистої скоринки.
- Приправте та відставте.
- Цибулю наріжте кружечками.
- Яблука розріжте на четвертинки, видаліть насіння, а потім наріжте тонкими скибочками.
- Обсмажте цибулю і яблука на вершковому маслі близько 2 хвилин.
- Картоплю почистіть і наріжте половинками, як і яблука.
- Все перемішайте.
- Залийте салат оцтом і бренді.
- Подрібніть шавлію і посипте нею салат.