Весь секрет – у заправці: як приготувати салат з печінки

6 червня 2024, 22:26
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Джерело:

Beszamel

Печінка в поєднанні з шавлією, картоплею і яблуком створить ніжний салат – ідеальний варіант для вечері. Це ситно, корисно і так смачно!

Печінка з яблуками, картоплею та шавлією поєднується у смачному салаті з бренді. Готуйте одразу подвійну порцію!

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Салат з печінкою

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів курячої печінки;
– олія для смаження;
– 1 столова ложка масла;
– 2 – 3 яблука;
– 2 невеликі червоні цибулини;
– 1 біла цибуля;
– 3 маленькі картоплини, зварені в мундирі;
– 60 мілілітрів вишневого бренді (або іншого міцного алкоголю);
– 2 столові ложки бальзамічного оцту;
– пів пучка шавлії;
– сіль і перець до смаку.

Приготувати:

  1. Обсмажте печінку на олії приблизно 3 хвилини до золотистої скоринки.
  2. Приправте та відставте.
  3. Цибулю наріжте кружечками.
  4. Яблука розріжте на четвертинки, видаліть насіння, а потім наріжте тонкими скибочками.
  5. Обсмажте цибулю і яблука на вершковому маслі близько 2 хвилин.
  6. Картоплю почистіть і наріжте половинками, як і яблука.
  7. Все перемішайте.
  8. Залийте салат оцтом і бренді.
  9. Подрібніть шавлію і посипте нею салат.
Це неймовірний рецепт: що приготувати з картоплі.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська