Не шукайте інший рецепт: готуємо топовий печінковий торт, від якого всі будуть у захваті
10 травня 2024, 18:23Читать новость на русском
Джерело:"Вікна"
Багато українців люблять печінковий торт. І не дивно, адже він смачний та швидко готується.
Печінковий торт із телячої печінки господині готують найчастіше. Він готується зовсім швидко.
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Печінковий торт – рецепт
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
– 500 грамів телячої печінки;
– 3 цибулини;
– 300 мілілітрів молока;
– 200 грамів борошна;
– 4 яйця;
– 300 грамів майонезу;
– 6 – 8 зубчиків часнику;
– сіль, перець до смаку;
– 1 столова ложка олії.
Приготування:
- Печінку та цибулю пропустіть через м’ясорубку.
- До маси додайте сіль, перець, молоко, 3 яйця, борошно та олію. Ретельно все перемішайте.
- Смажте млинці з обох боків близько 3 – 4 хвилин.
- До майонезу додайте часник, промастіть кожен печінковий корж майонезом із часником.
- Готовий торт прикрасьте тертим вареним яйцем і зеленню.