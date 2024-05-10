Не шукайте інший рецепт: готуємо топовий печінковий торт, від якого всі будуть у захваті

10 травня 2024, 18:23
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Джерело:

"Вікна"

Багато українців люблять печінковий торт. І не дивно, адже він смачний та швидко готується.

Печінковий торт із телячої печінки господині готують найчастіше. Він готується зовсім швидко.

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Печінковий торт – рецепт

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 500 грамів телячої печінки;
– 3 цибулини;
– 300 мілілітрів молока;
– 200 грамів борошна;
– 4 яйця;
– 300 грамів майонезу;
– 6 – 8 зубчиків часнику;
– сіль, перець до смаку;
– 1 столова ложка олії.

Приготування:

  1. Печінку та цибулю пропустіть через м’ясорубку.
  2. До маси додайте сіль, перець, молоко, 3 яйця, борошно та олію. Ретельно все перемішайте.
  3. Смажте млинці з обох боків близько 3 – 4 хвилин.
  4. До майонезу додайте часник, промастіть кожен печінковий корж майонезом із часником.
  5. Готовий торт прикрасьте тертим вареним яйцем і зеленню.
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Автор: Ольга Котів