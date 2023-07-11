Смачніше за оригінал: рецепт персикового тирамісу

Закортіло солодкого, але стояти цілий день біля плити – не найкращий варіант. Спробуйте приготувати тирамісу без випічки, але не з кавою, а з персиками.

Персиковий тирамісу – різновид популярного італійського десерту, який вже підкорив кулінарний світ. Зазвичай ми звикли, що тирамісу це кавовий десерт, але влітку можна трішки змінити рецепт – додати свіжих сезонних фруктів чи ягід.

Читайте також Економія часу та досконалий смак: ділимось 3 швидкими стравами з курятини

Ми пропонуємо спробувати тирамісу з персиками. Новий погляд на класичний десерт сподобається кожному.

Рецепт персикового тирамісу

Час: 20 хвилин (4 – 5 годин на стабілізацію)

20 хвилин (4 – 5 годин на стабілізацію) Порції: 4 – 6

– 1 упаковка печива савоярді;– 500 грамів персиків + 2 столові ложки цукрової пудри;– 350 грамів жирних 33% вершків;– 500 грамів маскарпоне;– 80 – 100 грамів цукрової пудри;– 4 персики і м'ята для прикрашання торта.

Приготування:

️Персики і цукрову пудру збиваємо блендером, перетираємо через сито від шкірочок. Якщо десерт не плануєте давати дітям – додайте 30 – 40 грамів Амарето до персикового пюре.

️Дуже холодні жирні вершки збиваємо міксером з цукровою пудрою до м'яких піків, додаємо маскарпоне, і збиваємо ще 1 – 2 хвилини, до пишності.

️Савоярді змочуємо в пюре, викладаємо в форму, зверху розподіляємо 1/2 крему, і знову печиво. Знову крем, накриваємо плівкою і кладемо в холодильник.

️Прикрашаємо десерт персиками і свіжою м'ятою.

Смачного!

Сподобався рецепт десерту? Спробуйте також приготуватибез борошна.