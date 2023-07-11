Смачніше за оригінал: рецепт персикового тирамісу
11 липня 2023, 12:23Читать новость на русском
Джерело:Смачні домашні рецепти
Закортіло солодкого, але стояти цілий день біля плити – не найкращий варіант. Спробуйте приготувати тирамісу без випічки, але не з кавою, а з персиками.
Персиковий тирамісу – різновид популярного італійського десерту, який вже підкорив кулінарний світ. Зазвичай ми звикли, що тирамісу це кавовий десерт, але влітку можна трішки змінити рецепт – додати свіжих сезонних фруктів чи ягід.
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Ми пропонуємо спробувати тирамісу з персиками. Новий погляд на класичний десерт сподобається кожному.
Рецепт персикового тирамісу
- Час: 20 хвилин (4 – 5 годин на стабілізацію)
- Порції: 4 – 6
– 1 упаковка печива савоярді;
– 500 грамів персиків + 2 столові ложки цукрової пудри;
– 350 грамів жирних 33% вершків;
– 500 грамів маскарпоне;
– 80 – 100 грамів цукрової пудри;
– 4 персики і м'ята для прикрашання торта.
Приготування:
- ️Персики і цукрову пудру збиваємо блендером, перетираємо через сито від шкірочок. Якщо десерт не плануєте давати дітям – додайте 30 – 40 грамів Амарето до персикового пюре.
- ️Дуже холодні жирні вершки збиваємо міксером з цукровою пудрою до м'яких піків, додаємо маскарпоне, і збиваємо ще 1 – 2 хвилини, до пишності.
- ️Савоярді змочуємо в пюре, викладаємо в форму, зверху розподіляємо 1/2 крему, і знову печиво. Знову крем, накриваємо плівкою і кладемо в холодильник.
- ️Прикрашаємо десерт персиками і свіжою м'ятою.
Смачного!Сподобався рецепт десерту? Спробуйте також приготувати шоколадний брауні без борошна.