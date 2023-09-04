Ягідний пиріг з готового тіста філо – смак, який не залишить байдужим нікого

4 вересня 2023, 16:37
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Джерело:

Яна Станішевська

Частенько так кортить чогось солодкого, домашнього, але готувати нема сили. Щоб скоротити час приготування випічки, ми радимо використовувати вже готове тісто, от як філо.

Дуже простенький пиріг з тіста філо та ягід, з яким справиться навіть дитина. А все тому, що не потрібно нічого замішувати, розкачувати та додатково готувати.

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Готове тісто надзвичайно скорочує час приготування випічки, а результат просто неймовірний. Для десерту можна використовувати будь-які улюблені ягоди, але найсмачніше буде з чорницею, смородиною чи вишнею.

Рецепт пирога з ягодами

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 6
Інгредієнти:
 – упаковка тіста філо;
 – 4 яйця;
 – 450 грамів жирних вершків;
 – 200 грамів цукру;
 – 250 грамів масла;
 – 200 грамів ягід; 
 – цедра апельсина, лимона чи лайма.

Приготування:

  • Кожен листок тіста промазуємо розтопленим вершковим маслом і двома руками його складаємо у форму. Зверху змащуємо рештками розтопленого вершкового масла.
  • Відправляємо на 10 хвилин у розігріту духовку при 180 градусах.
  • Для заливки змішуємо яйця, вершки, цукор та цедру цитрусових. Можна використати блендер.
  • Як тісто трішки пропеклось – заливаємо нашу суміш та засипаємо ягодами. І знову відправляємо на 30 хвилин при 180 градусах.
  • Дістаємо та даємо охолонути 10 хвилин. Зверху присипаємо цукровою пудрою та подаємо до столу.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак