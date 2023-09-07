Лінива піца за 15 хвилин: рецепт, який підкорив ТікТок

7 вересня 2023, 16:46
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Джерело:

Валерія Велігура

Шукаєте швидкий, а головне легкий рецепт піци? У нас є такий без дріжджового тіста та з великою кількістю смачних інгредієнтів.

Ми знаємо традиційний вигляд італійської піци – вона кругла, з пухкими бортиками та великою кількістю сиру. Ми пропонуємо відійти від звичних стандартів та приготувати лінивий варіант смаколика.

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Піца на слойці – відмінна закуска як до буденного столу, так і до святкового. Інгредієнти можна змінювати відповідно до смаків та наповнення холодильника.

Рецепт лінивої піци на слойці

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 6
Інгредієнти:
 – листкове-дріжджове тісто;
 – 100 грамів салямі;
 – 80 грамів хамону;
 – 200 грамів твердого сиру;
 – оливкова олія;
 – томатний соус;
 – яйце для змащування;
 – рукола;
 – помідори;
 – бальзамічний крем-оцет.

Приготування:

  • Розігріваємо духовку до 200 градусів.
  • Вкриваємо деко шаром пергаменту для випікання. Змащуємо оливковою олією.
  • Викладаємо натертий сир, зверху шматочки салямі та хамону, знову салямі. Змащуємо все томатним соусом.
  • Далі знову викладаємо натертий сир, закриваємо все тістом. 
  • Змащуємо яйцем та відправляємо запікатися на 15 хвилин в духовку.
  • Перевертаємо готову випічку, викладаємо листочки руколи, скибки помідорів, які (за бажанням) можна чергувати з моцарелою.
  • Рясно поливаємо все бальзаміком та подаємо до столу.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак