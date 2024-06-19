Ніколи не здогадаєтесь, що там є кефір: як приготувати полуничне смузі

19 червня 2024, 15:40
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Джерело:

Cookpad

Настав сезон полуниці, тож прийшов час насолоджуватися смачним та ароматним смузі. Спробуйте приготувати його з кефіром.

Кефір додасть приємної кислинки. Окрім того, смузі готуються просто елементарно

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Смузі з полуницею та кефіром

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 200 мілілітрів кефіру 1%;
– 50 грамів полуниці;
– 1 столова ложка вівсянки;
– цукор чи цукрозамінник до смаку.


Полуниця – ідеальний інгредієнт для смузі / Фото Unsplash

Приготування:

  1. Добре помийте полуницю та видаліть плодоніжки.
  2. Помістіть у блендер кефір, полуницю, вівсянку та цукор, якщо треба.
  3. Збивайте близько 2 хвилин, після чого дайте настоятися 10 хвилин.
  4. Перед подачею прикрасьте м'ятою та полуницею.
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Автор: Ольга Котів