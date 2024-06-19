Ніколи не здогадаєтесь, що там є кефір: як приготувати полуничне смузі
19 червня 2024, 15:40Читать новость на русском
Джерело:Cookpad
Настав сезон полуниці, тож прийшов час насолоджуватися смачним та ароматним смузі. Спробуйте приготувати його з кефіром.
Кефір додасть приємної кислинки. Окрім того, смузі готуються просто елементарно
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Смузі з полуницею та кефіром
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
– 200 мілілітрів кефіру 1%;
– 50 грамів полуниці;
– 1 столова ложка вівсянки;
– цукор чи цукрозамінник до смаку.
Полуниця – ідеальний інгредієнт для смузі / Фото Unsplash
Приготування:
- Добре помийте полуницю та видаліть плодоніжки.
- Помістіть у блендер кефір, полуницю, вівсянку та цукор, якщо треба.
- Збивайте близько 2 хвилин, після чого дайте настоятися 10 хвилин.
- Перед подачею прикрасьте м'ятою та полуницею.