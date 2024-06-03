Шедевр французької кухні: простий рецепт заварного пирога з полуницею

3 червня 2024, 12:57
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Джерело:

Shuba

Приготуйте смачний та ароматний заварний пиріг. Клафуті – один із шедеврів французької кухні.

Така випічка точно сподобається вашим рідним. Обов'язково втільте в життя цей рецепт.

Варто спробувати Це треба знати всім: чим корисна полуниця – факти, які вас здивують

Клафуті з полуницею

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6
Інгредієнти для тіста:
– 150 грамів борошна;
– 125 грамів масла;
– 1 жовток;
– 40 грамів цукрової пудри.
Заливка:
– 150 грамів вершків;
– 2 яйця;
– 1 білок;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 100 грамів цукру;
– 300 грамів полуниці.

Приготування:

  1. Просійте борошно, додайте шматочки м'якого вершкового масла, жовток, цукрову пудру і замісіть однорідне тісто.
  2. Викладіть тісто у форму від 20 сантиметрів у діаметрі, формуючи бортики. Відправте у холодильник чи морозильну камеру на 20 хвилин.
  3. Для заливки з'єднайте вершки, яйця, білок, ванільний та звичайний цукор. Ретельно перемішайте, але не збивайте.
  4. Розігрійте духовку до 180 градусів. Полуницю помийте, обсушіть і наріжте шматочками.
  5. На охолоджене тісто покладіть полуницю та залийте вершковою заливкою. Запікайте 35 хвилин. Подавайте після охолодження.

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Автор: Ольга Котів