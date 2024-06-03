Шедевр французької кухні: простий рецепт заварного пирога з полуницею

Приготуйте смачний та ароматний заварний пиріг. Клафуті – один із шедеврів французької кухні.

Така випічка точно сподобається вашим рідним. Обов'язково втільте в життя цей рецепт.

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Клафуті з полуницею

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

– 150 грамів борошна;– 125 грамів масла;– 1 жовток;– 40 грамів цукрової пудри.– 150 грамів вершків;– 2 яйця;– 1 білок;– 10 грамів ванільного цукру;– 100 грамів цукру;– 300 грамів полуниці.

Приготування:

Просійте борошно, додайте шматочки м'якого вершкового масла, жовток, цукрову пудру і замісіть однорідне тісто. Викладіть тісто у форму від 20 сантиметрів у діаметрі, формуючи бортики. Відправте у холодильник чи морозильну камеру на 20 хвилин. Для заливки з'єднайте вершки, яйця, білок, ванільний та звичайний цукор. Ретельно перемішайте, але не збивайте. Розігрійте духовку до 180 градусів. Полуницю помийте, обсушіть і наріжте шматочками. На охолоджене тісто покладіть полуницю та залийте вершковою заливкою. Запікайте 35 хвилин. Подавайте після охолодження.