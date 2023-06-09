Полуничне варення на зиму – два рецепти на вибір
9 червня 2023, 12:38Читать новость на русском
З полуниці можна не тільки робити смачні салати, чи десерти, а й консервувати її на зиму та готувати смачне варення. 24 канал дібрав два рецепти варення з полуниці, аби й ви могли ласувати нею цілий рік.
Якщо ви обожнюєте полуницю, як ми – обов'язково закрутіть кілька баночок на зиму, або зберігайте її в морозильній камері. 24 канал підготував два рецепти на вибір.
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Рецепт полуничного варення
- Час: 2 години
- Порції: 2
– 1 кілограм полуниці;
– 800 грамів цукру.
Приготування:
- Ретельно миємо полуницю, видаляємо плодоніжки та просушуємо її на рушниках.
- З'єднуємо полуницю з цукром та перебиваємо в однорідну масу блендером.
- Пюре полуниці розділяємо по харчових контейнерах та відправляємо в морозилку або в стерилізовані банки. Закриваємо полуницю кришками.
- Зберігаємо полуничне пюре протягом 6 місяців в холодильнику.
Смачного!
Рецепт полуничного варення з цілими ягодами
- Час: 18 годин
- Порції: 3 – 4
– 1 кілограм полуниці;
– 1 кілограм цукру;
– 2 грами лимонної кислоти;
– 20 – 25 грамів води.
Приготування:
- Ретельно миємо полуницю в холодній воді. Видаляємо хвостики та ще раз промиваємо її водою. Відкидаємо ягоди на друшляк, щоб стекла вода.
- Перекладаємо полуницю в глибоку та широку миску. Засипаємо ягоди цукром та залишаємо на 12 годин, щоб полуниця пустила сік.
- Перемішуємо так ягоди, щоб не пошкодити їх.
- Розчиняємо лимонну кислоту у воді та додаємо до полуниці.
- Відправляємо миску з ягодами на вогонь та перемішуємо масу до повного розчинення цукру.
- Знімаємо миску з полуницею з плити.
- Візьміть невелику каструльку з нержавіючої сталі, налийте в неї не більше двох склянок полуниці з цукром.
- Відваріть її на сильному вогні при постійному помішуванні близько хвилини. Зменште вогонь до середнього та проваріть ще 4 хвилини помішуючи.
- Перелийте зварену порцію полуниці в чисту та стерилізовану банку та закрийте її.
- Повторюйте цей процес доки не закінчиться вся полуниця.
- Закриту в банках полуницю охолодіть догори дном, потім зберігайте в темному й прохолодному місці.
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