Полуничне варення на зиму – два рецепти на вибір

З полуниці можна не тільки робити смачні салати, чи десерти, а й консервувати її на зиму та готувати смачне варення. 24 канал дібрав два рецепти варення з полуниці, аби й ви могли ласувати нею цілий рік.

Якщо ви обожнюєте полуницю, як ми – обов'язково закрутіть кілька баночок на зиму, або зберігайте її в морозильній камері. 24 канал підготував два рецепти на вибір.

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Рецепт полуничного варення

Час: 2 години

2 години Порції: 2

– 1 кілограм полуниці;– 800 грамів цукру.

Приготування:

Ретельно миємо полуницю, видаляємо плодоніжки та просушуємо її на рушниках.

З'єднуємо полуницю з цукром та перебиваємо в однорідну масу блендером.

Пюре полуниці розділяємо по харчових контейнерах та відправляємо в морозилку або в стерилізовані банки. Закриваємо полуницю кришками.

Зберігаємо полуничне пюре протягом 6 місяців в холодильнику.

Смачного!

Рецепт полуничного варення з цілими ягодами

Час: 18 годин

18 годин Порції: 3 – 4

– 1 кілограм полуниці;– 1 кілограм цукру;– 2 грами лимонної кислоти;– 20 – 25 грамів води.

Приготування:

Ретельно миємо полуницю в холодній воді. Видаляємо хвостики та ще раз промиваємо її водою. Відкидаємо ягоди на друшляк, щоб стекла вода.

Перекладаємо полуницю в глибоку та широку миску. Засипаємо ягоди цукром та залишаємо на 12 годин, щоб полуниця пустила сік.

Перемішуємо так ягоди, щоб не пошкодити їх.

Розчиняємо лимонну кислоту у воді та додаємо до полуниці.

Відправляємо миску з ягодами на вогонь та перемішуємо масу до повного розчинення цукру.

Знімаємо миску з полуницею з плити.

Візьміть невелику каструльку з нержавіючої сталі, налийте в неї не більше двох склянок полуниці з цукром.

Відваріть її на сильному вогні при постійному помішуванні близько хвилини. Зменште вогонь до середнього та проваріть ще 4 хвилини помішуючи.

Перелийте зварену порцію полуниці в чисту та стерилізовану банку та закрийте її.

Повторюйте цей процес доки не закінчиться вся полуниця.

Закриту в банках полуницю охолодіть догори дном, потім зберігайте в темному й прохолодному місці.

Смачного!

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