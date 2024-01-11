Найпростіший сніданок, коли бракує часу: готуємо рваний пиріг з лаваша та сиру
11 січня 2024, 12:25Читать новость на русском
Джерело:cook_julija_simonchuk
У більшості чомусь завжди бракує часу приготувати сніданок. Проте у жодному разі не варто ним нехтувати.
Спробуйте скористатися цим рецептом. Рваний пиріг з лаваша і сиру дуже просто та швидко готувати.
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Пиріг з лаваша та сиру
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 6
– 220 грамів лаваша;
– 4 яйця;
– 250 мілілітрів молока;
– 250 грамів бринзи;
– 150 грамів сулугуні;
– 4 столові ложки олії;
– пучок зелені.
Приготування:
- Збийте вінчиком яйця з молоком та олією.
- Додайте подрібнену зелень, натертий сир і порваний на шматки лаваш.
- Все добре перемішайте, щоб лаваш повністю змочився.
- Викладіть у форму, застелену пергаментом.
- Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці орієнтовно 35 хвилин.