Найпростіший сніданок, коли бракує часу: готуємо рваний пиріг з лаваша та сиру

У більшості чомусь завжди бракує часу приготувати сніданок. Проте у жодному разі не варто ним нехтувати.

Спробуйте скористатися цим рецептом. Рваний пиріг з лаваша і сиру дуже просто та швидко готувати.

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Пиріг з лаваша та сиру

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 6

– 220 грамів лаваша;– 4 яйця;– 250 мілілітрів молока;– 250 грамів бринзи;– 150 грамів сулугуні;– 4 столові ложки олії;– пучок зелені.

Приготування:

Збийте вінчиком яйця з молоком та олією. Додайте подрібнену зелень, натертий сир і порваний на шматки лаваш. Все добре перемішайте, щоб лаваш повністю змочився. Викладіть у форму, застелену пергаментом. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці орієнтовно 35 хвилин.