Найпростіший сніданок, коли бракує часу: готуємо рваний пиріг з лаваша та сиру

11 січня 2024, 12:25
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Джерело:

cook_julija_simonchuk

У більшості чомусь завжди бракує часу приготувати сніданок. Проте у жодному разі не варто ним нехтувати.

Спробуйте скористатися цим рецептом. Рваний пиріг з лаваша і сиру дуже просто та швидко готувати.

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Пиріг з лаваша та сиру

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 220 грамів лаваша;
– 4 яйця;
– 250 мілілітрів молока;
– 250 грамів бринзи;
– 150 грамів сулугуні;
– 4 столові ложки олії;
– пучок зелені.

Приготування:

  1. Збийте вінчиком яйця з молоком та олією.
  2. Додайте подрібнену зелень, натертий сир і порваний на шматки лаваш.
  3. Все добре перемішайте, щоб лаваш повністю змочився.
  4. Викладіть у форму, застелену пергаментом.
  5. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці орієнтовно 35 хвилин.
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Автор: Ольга Котів