Рагу з баклажанів, яке просто тане в роті

7 вересня 2023, 10:33
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Джерело:

Готуємо з Юлією

Не знаєте, що приготувати з баклажанів? Ми дібрали нереально смачний рецепт рагу, який точно сподобається кожному.

З баклажанів можна приготувати будь-які страви: від рулетиків до рагу чи зимової консервації. Ми пропонуємо спробувати рагу з помідорами та перцем, яке точно стане відкриттям для тих, хто його спробує.

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Подавайте рагу як окрему страву, або до м'ясного: курятини, яловичини чи свинини.

Рагу з баклажанів

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 2 баклажани;
 – 1 ріпчаста цибуля;
 – 1 – 2 моркви;
 – солодкий перець;
 – 3 – 4 помідори;
 – часник;
 – зелень петрушки.

Приготування:

  • Нарізаємо баклажани довільними шматочками і замочуємо їх в соленій воді на 20 хвилин.
  • Нарізаємо цибулю та моркву, обсмажуємо на олії до золотистого кольору.
  • Окремо обсмажуємо солодкий перець та баклажани.
  • Натираємо помідори без шкірки, або дрібно нарізаємо їх ножем.
  • З'єднуємо всі овочі разом та заливаємо помідоровою масою, додаємо спеції і тушкуємо на маленькому вогні під кришкою 20 хвилин.
  • Натираємо часник та додаємо петрушку і ще 5 хвилин тушкуємо.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак