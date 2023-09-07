Рагу з баклажанів, яке просто тане в роті
7 вересня 2023, 10:33Читать новость на русском
Джерело:Готуємо з Юлією
Не знаєте, що приготувати з баклажанів? Ми дібрали нереально смачний рецепт рагу, який точно сподобається кожному.
З баклажанів можна приготувати будь-які страви: від рулетиків до рагу чи зимової консервації. Ми пропонуємо спробувати рагу з помідорами та перцем, яке точно стане відкриттям для тих, хто його спробує.
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Подавайте рагу як окрему страву, або до м'ясного: курятини, яловичини чи свинини.
Рагу з баклажанів
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4
– 2 баклажани;
– 1 ріпчаста цибуля;
– 1 – 2 моркви;
– солодкий перець;
– 3 – 4 помідори;
– часник;
– зелень петрушки.
Приготування:
- Нарізаємо баклажани довільними шматочками і замочуємо їх в соленій воді на 20 хвилин.
- Нарізаємо цибулю та моркву, обсмажуємо на олії до золотистого кольору.
- Окремо обсмажуємо солодкий перець та баклажани.
- Натираємо помідори без шкірки, або дрібно нарізаємо їх ножем.
- З'єднуємо всі овочі разом та заливаємо помідоровою масою, додаємо спеції і тушкуємо на маленькому вогні під кришкою 20 хвилин.
- Натираємо часник та додаємо петрушку і ще 5 хвилин тушкуємо.
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