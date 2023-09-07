Рагу з баклажанів, яке просто тане в роті

Не знаєте, що приготувати з баклажанів? Ми дібрали нереально смачний рецепт рагу, який точно сподобається кожному.

З баклажанів можна приготувати будь-які страви: від рулетиків до рагу чи зимової консервації. Ми пропонуємо спробувати рагу з помідорами та перцем, яке точно стане відкриттям для тих, хто його спробує.

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Подавайте рагу як окрему страву, або до м'ясного: курятини, яловичини чи свинини.

Рагу з баклажанів

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 4

– 2 баклажани;– 1 ріпчаста цибуля;– 1 – 2 моркви;– солодкий перець;– 3 – 4 помідори;– часник;– зелень петрушки.

Приготування:

Нарізаємо баклажани довільними шматочками і замочуємо їх в соленій воді на 20 хвилин.

Нарізаємо цибулю та моркву, обсмажуємо на олії до золотистого кольору.

Окремо обсмажуємо солодкий перець та баклажани.

Натираємо помідори без шкірки, або дрібно нарізаємо їх ножем.

З'єднуємо всі овочі разом та заливаємо помідоровою масою, додаємо спеції і тушкуємо на маленькому вогні під кришкою 20 хвилин.

Натираємо часник та додаємо петрушку і ще 5 хвилин тушкуємо.

Смачного!

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