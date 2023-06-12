Найсмачніше рагу, яке тільки куштували – рецепт з куркою

Одна з найпростіших страв, але водночас смачна і ситна – це рагу. Його можна готувати як із самих овочів, так і з м'ясом.

Рагу з картоплею та м'ясом відмінно підійдуть до обіднього столу. Подавайте страву з домашньою квашениною, або свіжими овочами та насолоджуйтеся неймовірним смак рагу всією сім'єю.

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Рецепт рагу з курятиною

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 6

– 500 грамів курячого філе;– 3 кабачки;– 3 помідори;– 2 баклажани;– 2 ріпчасті цибулі;– 2 картоплі;– 2 болгарських перці;– морква;– часник;– сіль;– чорний мелений перець;– олія.

Приготування:

Миємо та очищаємо овочі, нарізаємо їх однаковими шматочками. Аналогічно нарізаємо курятину.

Смажимо цибулю до прозорості, далі додаємо моркву та смажимо ще 5 хвилин.

Додаємо нарізану курятину, смажимо ще 10 хвилин.

Висипаємо кабачки, продовжуючи смажити. Через 5 хвилин додаємо баклажани, добре розмішуємо і тушкуємо ще стільки ж.

Вливаємо пів склянки окропу, перемішуємо.

Висипаємо картоплю, накриваємо кришкою та зменшуємо вогонь на плиті. Тушкуємо рагу 15 – 20 хвилин, далі додаємо помідори і продовжуємо готувати ще 10 хвилин.

Присмачуємо страву спеціями, свіжою зеленню та залишаємо настоюватися під кришкою 30 хвилин.

Смачного!

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