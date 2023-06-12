Найсмачніше рагу, яке тільки куштували – рецепт з куркою

12 червня 2023, 15:48
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Джерело:

Гурман

Одна з найпростіших страв, але водночас смачна і ситна – це рагу. Його можна готувати як із самих овочів, так і з м'ясом.

Рагу з картоплею та м'ясом відмінно підійдуть до обіднього столу. Подавайте страву з домашньою квашениною, або свіжими овочами та насолоджуйтеся неймовірним смак рагу всією сім'єю.

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Рецепт рагу з курятиною

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 6
Інгредієнти:
 – 500 грамів курячого філе;
 – 3 кабачки;
 – 3 помідори;
 – 2 баклажани;
 – 2 ріпчасті цибулі;
 – 2 картоплі;
 – 2 болгарських перці;
 – морква;
 – часник;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – олія.

Приготування:

  • Миємо та очищаємо овочі, нарізаємо їх однаковими шматочками. Аналогічно нарізаємо курятину.
  • Смажимо цибулю до прозорості, далі додаємо моркву та смажимо ще 5 хвилин.
  • Додаємо нарізану курятину, смажимо ще 10 хвилин.
  • Висипаємо кабачки, продовжуючи смажити. Через 5 хвилин додаємо баклажани, добре розмішуємо і тушкуємо ще стільки ж.
  • Вливаємо пів склянки окропу, перемішуємо.
  • Висипаємо картоплю, накриваємо кришкою та зменшуємо вогонь на плиті. Тушкуємо рагу 15 – 20 хвилин, далі додаємо помідори і продовжуємо готувати ще 10 хвилин.
  • Присмачуємо страву спеціями, свіжою зеленню та залишаємо настоюватися під кришкою 30 хвилин.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак