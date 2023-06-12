Найсмачніше рагу, яке тільки куштували – рецепт з куркою
12 червня 2023, 15:48Читать новость на русском
Джерело:Гурман
Одна з найпростіших страв, але водночас смачна і ситна – це рагу. Його можна готувати як із самих овочів, так і з м'ясом.
Рагу з картоплею та м'ясом відмінно підійдуть до обіднього столу. Подавайте страву з домашньою квашениною, або свіжими овочами та насолоджуйтеся неймовірним смак рагу всією сім'єю.
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Рецепт рагу з курятиною
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6
– 500 грамів курячого філе;
– 3 кабачки;
– 3 помідори;
– 2 баклажани;
– 2 ріпчасті цибулі;
– 2 картоплі;
– 2 болгарських перці;
– морква;
– часник;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– олія.
Приготування:
- Миємо та очищаємо овочі, нарізаємо їх однаковими шматочками. Аналогічно нарізаємо курятину.
- Смажимо цибулю до прозорості, далі додаємо моркву та смажимо ще 5 хвилин.
- Додаємо нарізану курятину, смажимо ще 10 хвилин.
- Висипаємо кабачки, продовжуючи смажити. Через 5 хвилин додаємо баклажани, добре розмішуємо і тушкуємо ще стільки ж.
- Вливаємо пів склянки окропу, перемішуємо.
- Висипаємо картоплю, накриваємо кришкою та зменшуємо вогонь на плиті. Тушкуємо рагу 15 – 20 хвилин, далі додаємо помідори і продовжуємо готувати ще 10 хвилин.
- Присмачуємо страву спеціями, свіжою зеленню та залишаємо настоюватися під кришкою 30 хвилин.
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