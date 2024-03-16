Ніхто не повірить, що вони зі звичайного хека: простий рецепт котлеток з картоплею

16 березня 2024, 18:47
Читать новость на русском

Джерело:

УНІАН

Звичайний хек можна перетворити на унікальну страву. Спробуйте скористатися цим простим рецептом, і точно залишитеся задоволеними.

Якщо не знаєте, як приготувати котлети з хека, ми вам допоможемо. До них чудово підійде і картопля, і рис.

Варто спробувати Впорається навіть новачок: швидкі рецепти лінивих суші з "Водним Світом"

Рецепт котлет з хека та картоплі

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів картоплі;
– 500 грамів хека;
– 2 цибулини;
– 4 столові ложки олії;
– 7 – 8 столових ложок панірувальних сухарів;
– 2 столові ложки подрібненого кропу;
– сіль, перець до смаку. Секрет вдалої страви – у добірних продуктах. Тож надавайте перевагу лиш надійним і перевіреним виробникам. Таким як ТМ "Водний Світ" – беззаперечному лідеру на українському ринку морепродуктів, який упродовж 22 років постачає високоякісну продукцію, що ще жодного разу не підводила споживачів.

Приготування:

  1. Картоплю добре помийте та відваріть в мундирі, після чого почистьте, поки не охолола.
  2. Якщо ви маєте тушку хека, а не філе, відділіть м'ясо від кісток.
  3. 1 цибулину дрібно наріжте та обсмажте на пательні.
  4. Картоплю, рибу і другу цибулину пропустіть через м'ясорубку або подрібніть в кухонному комбайні.
  5. Додайте смажену цибулю, сіль, перець і нарізаний кріп. Ретельно вимішайте та сформуйте котлети.
  6. Обваляйте їх в панірувальних сухарях та смажте на олії до готовності.
Любите рибу та морепродукти? Дізнайтеся, як обрати свіжий оселедець та з чим він найкраще смакує.
Автор: Ольга Котів