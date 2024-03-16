Ніхто не повірить, що вони зі звичайного хека: простий рецепт котлеток з картоплею
16 березня 2024, 18:47Читать новость на русском
Джерело:УНІАН
Звичайний хек можна перетворити на унікальну страву. Спробуйте скористатися цим простим рецептом, і точно залишитеся задоволеними.
Якщо не знаєте, як приготувати котлети з хека, ми вам допоможемо. До них чудово підійде і картопля, і рис.
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Рецепт котлет з хека та картоплі
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
– 500 грамів картоплі;
– 500 грамів хека;
– 2 цибулини;
– 4 столові ложки олії;
– 7 – 8 столових ложок панірувальних сухарів;
– 2 столові ложки подрібненого кропу;
– сіль, перець до смаку. Секрет вдалої страви – у добірних продуктах. Тож надавайте перевагу лиш надійним і перевіреним виробникам. Таким як ТМ "Водний Світ" – беззаперечному лідеру на українському ринку морепродуктів, який упродовж 22 років постачає високоякісну продукцію, що ще жодного разу не підводила споживачів.
Приготування:
- Картоплю добре помийте та відваріть в мундирі, після чого почистьте, поки не охолола.
- Якщо ви маєте тушку хека, а не філе, відділіть м'ясо від кісток.
- 1 цибулину дрібно наріжте та обсмажте на пательні.
- Картоплю, рибу і другу цибулину пропустіть через м'ясорубку або подрібніть в кухонному комбайні.
- Додайте смажену цибулю, сіль, перець і нарізаний кріп. Ретельно вимішайте та сформуйте котлети.
- Обваляйте їх в панірувальних сухарях та смажте на олії до готовності.