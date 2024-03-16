Ніхто не повірить, що вони зі звичайного хека: простий рецепт котлеток з картоплею

Звичайний хек можна перетворити на унікальну страву. Спробуйте скористатися цим простим рецептом, і точно залишитеся задоволеними.

Якщо не знаєте, як приготувати котлети з хека, ми вам допоможемо. До них чудово підійде і картопля, і рис.

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Рецепт котлет з хека та картоплі

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

– 500 грамів картоплі;– 500 грамів хека;– 2 цибулини;– 4 столові ложки олії;– 7 – 8 столових ложок панірувальних сухарів;– 2 столові ложки подрібненого кропу;– сіль, перець до смаку. Секрет вдалої страви – у добірних продуктах. Тож надавайте перевагу лиш надійним і перевіреним виробникам. Таким як ТМ "Водний Світ" – беззаперечному лідеру на українському ринку морепродуктів, який упродовж 22 років постачає високоякісну продукцію, що ще жодного разу не підводила споживачів.

Приготування:

Картоплю добре помийте та відваріть в мундирі, після чого почистьте, поки не охолола. Якщо ви маєте тушку хека, а не філе, відділіть м'ясо від кісток. 1 цибулину дрібно наріжте та обсмажте на пательні. Картоплю, рибу і другу цибулину пропустіть через м'ясорубку або подрібніть в кухонному комбайні. Додайте смажену цибулю, сіль, перець і нарізаний кріп. Ретельно вимішайте та сформуйте котлети. Обваляйте їх в панірувальних сухарях та смажте на олії до готовності.