Ви подякуєте собі за таку заготовку: рецепт смачнющої консервованої риби в олії
18 березня 2024, 15:23Читать новость на русском
Джерело:"Коліжанка"
Рибні консерви дуже просто зробити вдома. Так ви точно будете впевненими у якості інгредієнтів.
Ці консерви готуються у скляних банках в духовці. Рецепт зручний для переробки великого об'єму свіжої риби.
Варто спробувати Смачний перекус за лічені хвилини: топ-4 рецепти з намазками із морепродуктів
Рибні консерви в олії в домашніх умовах
- Час: 5 годин
- Порцій: 6
– 1 кілограм риби;
– 1,5 чайної ложки солі;
– 100 мілілітрів олії;
– перець чорний горошок до смаку;
– перець запашний горошок до смаку;
– 1 лавровий лист на банку. Не знаєте, що приготувати? Заморожені креветки, мідії, крабові палички – обирайте найсмачніше від ТМ "Водний Світ" – лідера на українському ринку морепродуктів. Насолоджуйтесь кулінарними експериментами, а бренд подбає про якість та бездоганний смак!
Приготування:
- Почистьте тушки від луски, голів та нутрощів. Добре промийте, наріжте шматочками, перекладіть в глибокий посуд, посипте сіллю та перемішайте.
- По чистих сухих банках розкладіть горошки перцю та лаврові листи. Туди ж компактно складіть шматочки риби.
- Деко застеліть рушником і на нього налийте невелику кількість води. Потім на деко поставте банки з рибою.
- У чистих кришках для закатування видаліть всі гумки, щоб в духовці вони не стали жорсткими.
- Банки з рибою прикрийте кришками та поставте в духовку на годину при 110 градусах. Через годину температуру духовки треба збільшити до 150 градусів і томити консерви ще одну годину.
- Після цього в кожну банку налийте по 50 мілілітрів олії й до верху банок долийте чистої води. Залиште консерви з маслом готуватися за тієї ж температури ще протягом 2 годин.
- Після закінчення процесу приготування банки з консервами варто герметично закрити кришками з гумками.