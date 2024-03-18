Ви подякуєте собі за таку заготовку: рецепт смачнющої консервованої риби в олії

18 березня 2024, 15:23
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Джерело:

"Коліжанка"

Рибні консерви дуже просто зробити вдома. Так ви точно будете впевненими у якості інгредієнтів.

Ці консерви готуються у скляних банках в духовці. Рецепт зручний для переробки великого об'єму свіжої риби.

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Рибні консерви в олії в домашніх умовах

  • Час: 5 годин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 кілограм риби;
– 1,5 чайної ложки солі;
– 100 мілілітрів олії;
– перець чорний горошок до смаку;
– перець запашний горошок до смаку;
– 1 лавровий лист на банку. Не знаєте, що приготувати? Заморожені креветки, мідії, крабові палички – обирайте найсмачніше від ТМ "Водний Світ" – лідера на українському ринку морепродуктів. Насолоджуйтесь кулінарними експериментами, а бренд подбає про якість та бездоганний смак!

Приготування:

  1. Почистьте тушки від луски, голів та нутрощів. Добре промийте, наріжте шматочками, перекладіть в глибокий посуд, посипте сіллю та перемішайте.
  2. По чистих сухих банках розкладіть горошки перцю та лаврові листи. Туди ж компактно складіть шматочки риби.
  3. Деко застеліть рушником і на нього налийте невелику кількість води. Потім на деко поставте банки з рибою.
  4. У чистих кришках для закатування видаліть всі гумки, щоб в духовці вони не стали жорсткими.
  5. Банки з рибою прикрийте кришками та поставте в духовку на годину при 110 градусах. Через годину температуру духовки треба збільшити до 150 градусів і томити консерви ще одну годину.
  6. Після цього в кожну банку налийте по 50 мілілітрів олії й до верху банок долийте чистої води. Залиште консерви з маслом готуватися за тієї ж температури ще протягом 2 годин.
  7. Після закінчення процесу приготування банки з консервами варто герметично закрити кришками з гумками.
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Автор: Ольга Котів