Без зайвих витрат та мороки: як приготувати суші Каліфорнія вдома

Обожнюєте суші, але не вмієте готувати їх вдома? Ми підготували рецепт ролів Каліфорнія, які ви з легкістю приготуєте вдома.

Солодко-солона ікра, свіжий хрусткий огірок, ніжний лосось і маслянисте авокадо створюють неперевершений смак ролів Каліфорнія. Такі суші ви з легкістю приготуєте вдома за лічені хвилини, а з рецептом ми вам допоможемо.

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Рецепт ролу Каліфорнія з лососем в ікрі масаго підійде як до посиденьок з рідними чи друзями, так і до святкового столу. Спробуйте і ви будете задоволені.

Рецепт ролів Каліфорнія

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 2

– 120 грамів відвареного і заправленого рису;– половина листа водорості норі;– 10 грамів майонезу;– 25 грамів свіжого огірка;– 20 грамів авокадо;– 40 грамів слабосоленого лосося;– 10 грамів ікри масаго.

Приготування:

Розрізаємо лист водоростей норі по ширині. Викладаємо його на бамбуковий килимок шорстким боком угору, додаємо приготований відварений та заправлений рис. Він повинен лежати щільним рівним шаром, але не забудьте залишити 1,5 сантиметра вільного місця у верхньому краю листа водорості.

Перевертаємо заготовку так, щоб рис був знизу, а вільний край водорості ближче до вас. У центрі по всій ширині викладаємо рибу, нарізані соломкою овочі і поливаємо все майонезом.

Скручуємо килимок у формі рулету.

Паніруємо роли в ікрі мойви, нарізаємо їх гострим ножем, попередньо змоченим водою, на вісім рівних частин.

Найкраще подавати роли Каліфорнія разом із соєвим соусом, пелюстками імбиру і васабі.

Смачного!

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