Мінімум інгредієнтів і так швидко готується: простий рулет з листового тіста
10 січня 2024, 15:15Читать новость на русском
Джерело:Papilot
Коли немає часу на приготування вечері, швидкі рецепти є чарівною паличкою, завдяки якій можна отримати смачну та поживну страву. Цей рулет дуже швидко готується і не потребує особливих зусиль.
Листкове тісто – це той універсальний продукт, з якого можна приготувати велику кількість страв. Рулет з улюбленою рибкою точно стане смаколиком, який ви будете готувати знову і знову.
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Рецепт рулету з листкового тіста
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
– упаковка листкового тіста (500 грамів);
– 200 грамів філе улюбленої риби;
– 400 грамів свіжого шпинату;
– жменя тертого пармезану;
– 1 велика червона цибулина;
– свіжомелений чорний перець до смаку;
– морська сіль до смаку;
– щіпка свіжомеленого мускатного горіха;
– 1 чайна ложка прованських трав;
– 2 столові ложки зеленого песто;
– 1 столова ложка бальзамічного оцту;
– оливкова олія;
– 1 жовток;
– 1 ложка молока.
Приготування:
- Тушкуйте шпинат і обсмажте цибулю на оливковій олії.
- З’єднуйте їх з пармезаном, бальзамічним оцтом, мускатним горіхом і зеленим песто.
- Викладіть листкове тісто на деко.
- На середину помістіть філе.
- Приправте рибу свіжомеленим перцем, морською сіллю та чебрецем.
- На нього викладіть шар шпинату.
- З боків тіста зробіть надрізи по діагоналі.
- З’єднайте їх, перекочуючи на начинку для рулету і притискаючи кожен з них посередині. Сформуйте рулет.
- Змастіть тісто збитим жовтком, змішаним з ложкою молока. Випікайте рулет близько 25 хвилин при 200 градусах.