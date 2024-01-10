Мінімум інгредієнтів і так швидко готується: простий рулет з листового тіста

10 січня 2024, 15:15
Читать новость на русском

Джерело:

Papilot

Коли немає часу на приготування вечері, швидкі рецепти є чарівною паличкою, завдяки якій можна отримати смачну та поживну страву. Цей рулет дуже швидко готується і не потребує особливих зусиль.

Листкове тісто – це той універсальний продукт, з якого можна приготувати велику кількість страв. Рулет з улюбленою рибкою точно стане смаколиком, який ви будете готувати знову і знову.

Цікаво Усі британці його обожнюють: простий рецепт зимового салату від Джеймі Олівера

Рецепт рулету з листкового тіста

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– упаковка листкового тіста (500 грамів);
– 200 грамів філе улюбленої риби;
– 400 грамів свіжого шпинату;
– жменя тертого пармезану;
– 1 велика червона цибулина;
– свіжомелений чорний перець до смаку;
– морська сіль до смаку;
– щіпка свіжомеленого мускатного горіха;
– 1 чайна ложка прованських трав;
– 2 столові ложки зеленого песто;
– 1 столова ложка бальзамічного оцту;
– оливкова олія;
– 1 жовток;
– 1 ложка молока.

Приготування:

  1. Тушкуйте шпинат і обсмажте цибулю на оливковій олії.
  2. З’єднуйте їх з пармезаном, бальзамічним оцтом, мускатним горіхом і зеленим песто.
  3. Викладіть листкове тісто на деко.
  4. На середину помістіть філе.
  5. Приправте рибу свіжомеленим перцем, морською сіллю та чебрецем.
  6. На нього викладіть шар шпинату.
  7. З боків тіста зробіть надрізи по діагоналі.
  8. З’єднайте їх, перекочуючи на начинку для рулету і притискаючи кожен з них посередині. Сформуйте рулет.
  9. Змастіть тісто збитим жовтком, змішаним з ложкою молока. Випікайте рулет близько 25 хвилин при 200 градусах.

Цікаво знати: в якому посуді найкраще варити борщ.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська