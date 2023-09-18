Закусочний рулет з курячим фаршем та сиром, який підкорить святковий стіл

18 вересня 2023, 10:32
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Джерело:

Ектор Хіменес-Браво

Втомились від класичного гарніру з м’ясом на обід та вечерю? Як щодо страви, яка і здивує, і закохає в себе одночасно – м’ясний сирний рол.

Такий рулет ззовні схожий на традиційні японські роли, але насправді це ситний м'ясний рулет загорнутий у велику кількість сиру. Деякі господині також додають до нього варене яйце, але це за бажанням.

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Наріжте готовий рулет порційними шматочками та подавайте як до буденного столу, так і до святкового як закуску.

Рецепт м'ясного рулету з сиром

  • Час: 80 хвилин
  • Порції: 8
Інгредієнти:
 – 500 грамів твердого сиру;
 – 50 грамів смаженого бекону;
 – 30 грамів листя салату;
 – 300 грамів курячого фаршу;
 – половина червоної цибулі;
 – половина солодкого перцю;
 – половина моркви;
 – 1 столова ложка кетчупу;
 – 1 чайна ложка гірчиці;
 – 20 грамів вершкового масла;
 – сіль;
 – чорний мелений перець.

Приготування:

  • Бекон дрібно нарізаємо та обсмажуємо на сковорідці.
  • Окремо обсмажуємо фарш на вершковому маслі, додаючи сіль та перець.
  • У фарш висипаємо дрібно нарізані цибулю, солодкий перець та моркву. Тримаємо на вогні до готовності фаршу.
  • Наприкінці додаємо до маси кетчуп і гірчицю. Смажимо ще кілька хвилин.
  • Сир перекладаємо в пакет-слайдер та занурюємо його в велику каструлю з гарячою водою. Тримаємо доти, доки сир не розплавиться. Тут важливо не кипʼятити воду, а довести до кипіння і вогонь на мінімум. Каструлю беріть велику, щоб пакет-слайдер не торкався стінок.
  • Розстилаємо харчову плівку на стільницю, викладаємо туди готовий бекон і сир, розкочуючи його до утворення тонкого шару.
  • Зверху на сир кладемо листя салату та суміш з фаршу. Формуємо рол так.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак