Закусочний рулет з курячим фаршем та сиром, який підкорить святковий стіл

Втомились від класичного гарніру з м’ясом на обід та вечерю? Як щодо страви, яка і здивує, і закохає в себе одночасно – м’ясний сирний рол.

Такий рулет ззовні схожий на традиційні японські роли, але насправді це ситний м'ясний рулет загорнутий у велику кількість сиру. Деякі господині також додають до нього варене яйце, але це за бажанням.

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Наріжте готовий рулет порційними шматочками та подавайте як до буденного столу, так і до святкового як закуску.

Рецепт м'ясного рулету з сиром

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 8

– 500 грамів твердого сиру;– 50 грамів смаженого бекону;– 30 грамів листя салату;– 300 грамів курячого фаршу;– половина червоної цибулі;– половина солодкого перцю;– половина моркви;– 1 столова ложка кетчупу;– 1 чайна ложка гірчиці;– 20 грамів вершкового масла;– сіль;– чорний мелений перець.

Приготування:

Бекон дрібно нарізаємо та обсмажуємо на сковорідці.

Окремо обсмажуємо фарш на вершковому маслі, додаючи сіль та перець.

У фарш висипаємо дрібно нарізані цибулю, солодкий перець та моркву. Тримаємо на вогні до готовності фаршу.

Наприкінці додаємо до маси кетчуп і гірчицю. Смажимо ще кілька хвилин.

Сир перекладаємо в пакет-слайдер та занурюємо його в велику каструлю з гарячою водою. Тримаємо доти, доки сир не розплавиться. Тут важливо не кипʼятити воду, а довести до кипіння і вогонь на мінімум. Каструлю беріть велику, щоб пакет-слайдер не торкався стінок.

Розстилаємо харчову плівку на стільницю, викладаємо туди готовий бекон і сир, розкочуючи його до утворення тонкого шару.

Зверху на сир кладемо листя салату та суміш з фаршу. Формуємо рол так.

Смачного!

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