Така заготівля точно має бути у вашій коморі: як замаринувати сало на зиму

20:04

З приходом перших холодних вітрів зима вступає у свої права, і разом із нею настає пора готуватися до теплого затишку домашньої кухні. Серед ароматів та смаків, які несе цей сезон, особливе місце займає сало, приготованого з вмінням і любов'ю.