Така заготівля точно має бути у вашій коморі: як замаринувати сало на зиму
20 листопада 2023, 20:04Читать новость на русском
Джерело:przyslij przepis
З приходом перших холодних вітрів зима вступає у свої права, і разом із нею настає пора готуватися до теплого затишку домашньої кухні. Серед ароматів та смаків, які несе цей сезон, особливе місце займає сало, приготованого з вмінням і любов'ю.
Сало варто зберегти на зиму, щоб насолоджуватися його смаком та в будь-яку пору року. Є універсальний рецепт, як найкраще зберегти продукт без зайвих зусиль.
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Рецепт сала
- Час: 30 хвилин
- Порцій:4
– 1 кілограм сала;
– 2 цибулини;
– 2 яблука;
– 1 столова ложка майорану.
Приготування:
- Сало наріжте на шматочки поменше і пропустіть через м’ясорубку з великими отворами.
- Подрібнену суміш викладіть в жаровню і розтопіть на повільному вогні, періодично помішуючи, до отримання легких золотистих шкварок.
- Потім додайте дрібно нарізану цибулю, а через 5 хвилин очищені і крупно натерті яблука (трохи віджавши сік). Сало не забуваємо час від часу помішувати.
- Ще через 10 хвилин додайте майоран, розтираючи його руками (тоді він випустить весь свій аромат і буде відчутно на салі) і додаємо щіпку паприки.
- Розлийте сало по банках і пастеризуйте 5-8 хвилин з моменту закипання.