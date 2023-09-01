Легкий осінній салат з апельсинами та пастою за 30 хвилин
1 вересня 2023, 09:57Читать новость на русском
Джерело:Христина Булезюк
Набридли звичні страви і закортіло чогось нового? Спробуйте салат-пасту з апельсинами та сиром. Таке поєднання смаків приємно здивує кожного.
Легкий літній салат з апельсинами та пастою – це новий незвичний смак страви, який точно не залишить вас байдужими. Склад салату можна змінювати, експериментувати з сирами (блакитний, брі чи твердий), додавати копчені ковбаси або прошуто.
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Подавайте таку страву на обід чи вечерю та залишайтеся не тільки ситими, а й задоволеними від поєднання смаків та структур в салаті.
Рецепт салат-пасти з апельсинами
- Час: 25 хвилин
- Порції: 2
– 50 грамів макаронів;
– 200 грамів міксу салату;
– 1 апельсин;
– 30 грамів сиру;
– 1 чайна ложка каперсів;
– 30 грамів в'ялених томатів;
– 20 грамів подрібнених горіхів;
– оливкова олія;
– бальзамічний оцет;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Відварюємо макарони у підсоленій киплячій воді до готовності (час вказаний на упаковці).
- Викладаємо мікс салату, каперси, томати, половинку апельсина нарізаємо шматочками. З іншої половинки вичавлюємо сік️.
- Далі додаємо відварену холодну пасту, шматочки сиру, змащуємо олією, додаємо бальзамічний оцет, сіль, перець, горіхи.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати кабачкові нагетси на закуску замість чипсів.