Легкий осінній салат з апельсинами та пастою за 30 хвилин

1 вересня 2023, 09:57
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Джерело:

Христина Булезюк

Набридли звичні страви і закортіло чогось нового? Спробуйте салат-пасту з апельсинами та сиром. Таке поєднання смаків приємно здивує кожного.

Легкий літній салат з апельсинами та пастою – це новий незвичний смак страви, який точно не залишить вас байдужими. Склад салату можна змінювати, експериментувати з сирами (блакитний, брі чи твердий), додавати копчені ковбаси або прошуто.

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Подавайте таку страву на обід чи вечерю та залишайтеся не тільки ситими, а й задоволеними від поєднання смаків та структур в салаті.

Рецепт салат-пасти з апельсинами

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 50 грамів макаронів;
 – 200 грамів міксу салату;
 – 1 апельсин;
 – 30 грамів сиру;
 – 1 чайна ложка каперсів;
 – 30 грамів в'ялених томатів;
 – 20 грамів подрібнених горіхів;
 – оливкова олія;
 – бальзамічний оцет;
 – сіль;
 – чорний мелений перець.

Приготування:

  • Відварюємо макарони у підсоленій киплячій воді до готовності (час вказаний на упаковці).
  • Викладаємо мікс салату, каперси, томати, половинку апельсина нарізаємо шматочками. З іншої половинки вичавлюємо сік️.
  • Далі додаємо відварену холодну пасту, шматочки сиру, змащуємо олією, додаємо бальзамічний оцет, сіль, перець, горіхи.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак