Легкий осінній салат з апельсинами та пастою за 30 хвилин

Набридли звичні страви і закортіло чогось нового? Спробуйте салат-пасту з апельсинами та сиром. Таке поєднання смаків приємно здивує кожного.

Легкий літній салат з апельсинами та пастою – це новий незвичний смак страви, який точно не залишить вас байдужими. Склад салату можна змінювати, експериментувати з сирами (блакитний, брі чи твердий), додавати копчені ковбаси або прошуто.

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Подавайте таку страву на обід чи вечерю та залишайтеся не тільки ситими, а й задоволеними від поєднання смаків та структур в салаті.

Рецепт салат-пасти з апельсинами

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 2

– 50 грамів макаронів;– 200 грамів міксу салату;– 1 апельсин;– 30 грамів сиру;– 1 чайна ложка каперсів;– 30 грамів в'ялених томатів;– 20 грамів подрібнених горіхів;– оливкова олія;– бальзамічний оцет;– сіль;– чорний мелений перець.

Приготування:

Відварюємо макарони у підсоленій киплячій воді до готовності (час вказаний на упаковці).

Викладаємо мікс салату, каперси, томати, половинку апельсина нарізаємо шматочками. З іншої половинки вичавлюємо сік️.

Далі додаємо відварену холодну пасту, шматочки сиру, змащуємо олією, додаємо бальзамічний оцет, сіль, перець, горіхи.

Смачного!

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