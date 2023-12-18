Якщо Олів'є та Шуба набридли: оригінальні ідеї найсмачніших святкових салатів

18 грудня 2023, 16:41
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Жоден новорічний стіл не обходиться без салатів. Смачних рецептів є величезна кількість, тож не зациклюйтесь лише на Шубі та Олів'є.

У цій смачній підбірці від 24 Каналу ви знайдете салати з куркою, крабовими паличками, лососем тощо. Тож з легкістю оберете страву на свій смак.

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Баварський салат з куркою

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів курячого філе;
– 100 грамів твердого сиру;
– 1 – 2 помідори;
– 70 грамів сухариків;
– зелень до смаку (кріп, петрушка чи зелена цибуля);
– сіль;
– чорний мелений перець;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– майонез.

Приготування:

  1. Куряче філе відваріть до готовності, охолодіть та наріжте на середні шматки.
  2. Сир та помідори наріжте шматками такої ж величини.
  3. Всі інгредієнти змішайте і заправте майонезом або соусом зі сметани, гірчиці та соєвого соусу.
  4. Вичавіть часник, посоліть, поперчіть і додайте зелень. Перемішайте та подавайте.

Салат з крабовими паличками

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів крабових паличок;
– 1 солодкий перець;
– 2 томати;
– 2 відварених курячих яйця
– 50 грамів твердого сиру;
– 3 – 4 столові ложки майонезу;
– 1 – 2 зубчики часнику;
– зелень;
– сіль;
– чорний мелений перець.

Приготування:

  1. Крабові полички, солодкий перець, помідор і варені яйця наріжте соломкою.
  2. Сир натріть на грубу тертку, часник вичавіть через прес, а зелень подрібніть.
  3. Всі інгредієнти змішайте, заправте майонезом, сметаною чи йогуртом. Додайте спеції та перемішайте.

Грецький салат з бринзою

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів бринзи;
– 3 помідори;
– 1 великий огірок;
– 1 червоний та жовтий солодкі перці;
– половина червоної цибулі;
– чорні оливки без кісточок;
– оливкова олія;
– суміш сухих спецій (базилік, орегано);
– 1 зубчик часнику;
– цедра лимона;
– сіль;
– чорний мелений перець.

Приготування:

  1. Наріжте всі овочі середніми кубиками, викладіть у глибоку салатницю.
  2. Для заправки змішайте вичавлений зубчик часнику, сухі спеції, олію, цедру лимона, сіль, перець.
  3. Заправте овочі та перемішайте.
  4. Посипте шматочками сиру, оливками та подавайте до столу.


Грецький салат / Фото BBC

Салат зі шпинатом та слабосолоним лососем

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– свіжий шпинат;
– 4 томати чері;
– 100 грамів слабосолоного лосося;
– 4 перепелині яйця;
– 1 – 2 столові ложки олії;
– сік апельсина;
– насіння соняшника, гарбуза чи льону;
– сіль;
– чорний мелений перець.

Приготування:

  1. Рибу наріжте шматочками. Відварені яйця очистьте та наріжте половинками, а помідори – шматочками.
  2. Промитий і просушений шпинат викладіть на тарілку, додайте помідори, лосось, яйця, спеції та заправте оливковою олією.
  3. Зверху посипте насінням чи горішками та видавіть сік апельсина.

Смачного!

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Автор: Ольга Котів