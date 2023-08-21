Салат з хрумкими баклажанами без майонезу, який точно стане улюбленим

Ми знаємо безліч страв з баклажанів, але ця закуска особлива. Мінімум інгредієнтів, максимум насиченого смаку та аромату. До речі, він без майонезу, тому його можна їсти навіть на вечерю.

Салат з хрумкими баклажанами може стати справжнім відкриттям цього літа. Його не тільки легко готувати, а й швидко.

Читайте також Відпочинок без зайвої мороки: апетитна курочка з овочами

Подавайте його як закуску до м'ясних страв, або до каші чи картоплі.

Салат з хрумкими баклажанами

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

– 2 невеликі баклажани– 2 середні помідори– 2 огірки– петрушка– 2 ложки крохмалю;– сіль;– олія.– 2 ложки олії;– 1 зубчик часнику;– 1 ложка кетчупу барбекю;– 1 ложка соусу теріякі;– 1 чайна ложка меду;– 1 чайна ложка французької гірчиці.

Приготування:

Очищаємо помиті баклажани від шкірки, відрізаємо плодоніжки. Нарізаємо їх шматочками та вимочуємо 10 – 15 хвилин у підсоленій воді.

Просушуємо баклажани та обвалюємо у крохмалі.

Обсмажуємо шматочки овочів у фритюрі до золотистої скоринки.

Нарізаємо решту овочів та змішуємо все в салатниці.

Для соусу змішуємо всі інгредієнти та заправляємо салат.

Смачного!

Сподобався рецепт? Спробуйте також приготуватидля всієї сім'ї.