Салат з хрумкими баклажанами без майонезу, який точно стане улюбленим

21 серпня 2023, 19:29
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Смачні домашні рецепти

Ми знаємо безліч страв з баклажанів, але ця закуска особлива. Мінімум інгредієнтів, максимум насиченого смаку та аромату. До речі, він без майонезу, тому його можна їсти навіть на вечерю.

Салат з хрумкими баклажанами може стати справжнім відкриттям цього літа. Його не тільки легко готувати, а й швидко.

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Подавайте його як закуску до м'ясних страв, або до каші чи картоплі.

Салат з хрумкими баклажанами

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 2 невеликі баклажани
 – 2 середні помідори
 – 2 огірки
 – петрушка
 – 2 ложки крохмалю;
 – сіль;
 – олія.
Для соусу:
 – 2 ложки олії;
 – 1 зубчик часнику;
 – 1 ложка кетчупу барбекю;
 – 1 ложка соусу теріякі;
 – 1 чайна ложка меду;
 – 1 чайна ложка французької гірчиці.

Приготування:

  • Очищаємо помиті баклажани від шкірки, відрізаємо плодоніжки. Нарізаємо їх шматочками та вимочуємо 10 – 15 хвилин у підсоленій воді.
  • Просушуємо баклажани та обвалюємо у крохмалі.
  • Обсмажуємо шматочки овочів у фритюрі до золотистої скоринки.
  • Нарізаємо решту овочів та змішуємо все в салатниці.
  • Для соусу змішуємо всі інгредієнти та заправляємо салат.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак