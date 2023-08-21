Салат з хрумкими баклажанами без майонезу, який точно стане улюбленим
21 серпня 2023, 19:29Читать новость на русском
Джерело:Смачні домашні рецепти
Ми знаємо безліч страв з баклажанів, але ця закуска особлива. Мінімум інгредієнтів, максимум насиченого смаку та аромату. До речі, він без майонезу, тому його можна їсти навіть на вечерю.
Салат з хрумкими баклажанами може стати справжнім відкриттям цього літа. Його не тільки легко готувати, а й швидко.
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Подавайте його як закуску до м'ясних страв, або до каші чи картоплі.
Салат з хрумкими баклажанами
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
– 2 невеликі баклажани
– 2 середні помідори
– 2 огірки
– петрушка
– 2 ложки крохмалю;
– сіль;
– олія.
Для соусу:
– 2 ложки олії;
– 1 зубчик часнику;
– 1 ложка кетчупу барбекю;
– 1 ложка соусу теріякі;
– 1 чайна ложка меду;
– 1 чайна ложка французької гірчиці.
Приготування:
- Очищаємо помиті баклажани від шкірки, відрізаємо плодоніжки. Нарізаємо їх шматочками та вимочуємо 10 – 15 хвилин у підсоленій воді.
- Просушуємо баклажани та обвалюємо у крохмалі.
- Обсмажуємо шматочки овочів у фритюрі до золотистої скоринки.
- Нарізаємо решту овочів та змішуємо все в салатниці.
- Для соусу змішуємо всі інгредієнти та заправляємо салат.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати повноцінний обід за 30 хвилин для всієї сім'ї.