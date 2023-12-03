Такого салату ви ще не їли: неймовірно простий рецепт з тунцем та яйцем на Новий рік

3 грудня 2023, 15:07
Читать новость на русском

Джерело:

Євген Клопотенко

Простий салат з тунцем – це легка страва до повсякденного чи святкового столу, зокрема він згодиться на Різдво чи Новий рік. Інгредієнти до нього можна купити навіть у найменшій крамничці біля дому.

Заправка робить цей салат неймовірно цікавим. Страва виходить не лише дуже смачною, але й збалансованою.

Спробуйте також "Курка по-домашньому": класичні страви для затишних зимових вечорів

Простий салат з тунцем: покроковий рецепт

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 1 столова ложка олії;
– 1 томат;
– 185 грамів консервованого тунця;
– 65 грамів бейбі шпинату;
– 15 грамів соняшникового насіння;
– 4 столові ложки олії;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– 1 столова ложка червоного винного оцту.

Приготування:

  1. У сотейник налийте окріп, вкиньте 2 яйця кімнатної температури та варіть 8 хвилин після закипання. Готові яйця перекладіть у холодну воду, охолодіть і почистьте. Наріжте на четвертинки.
  2. Томат наріжте на 6 часточок. Якщо тунець консервований великими шматками, злегка розімніть його виделкою.
  3. Зробіть соус – змішайте до однорідності 4 столові ложки олії, 1 чайну ложку гірчиці та 1 столову ложку винного оцту.
  4. У тарілку викладіть бейбі шпинат, 185 грамів консервованого тунця, яйця та томати. Заправте соусом, перемішайте та подавайте, притрусивши соняшниковим насінням.
Шукаєте рецепт салату для святкового стола? Перегляньте нашу спеціальну підбірку до Нового року – вам сподобається.
Автор: Ольга Котів