Новорічний стіл, як у президента: рецепт простого святкового салату від Олени Зеленської
28 грудня 2023, 13:20Читать новость на русском
Джерело:ТСН
Новорічні страви можуть бути простими та смачними. Особливо це стосується салатів.
Перша леді Олена Зеленська поділилася рецептом смачного салату з кількох інгредієнтів. Він цілком підійде до святкового столу, адже гарно пасуватиме до м'ясних страв.
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Салат із червоної капусти із соусом вінегрет
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
– четвертина червоної капустини;
– половина білокачанної капусти;
– 2 столові ложки гірчичної пасти;
– 1 столова ложка яблучного оцту або соку лимона;
– 2 столові ложки олії;
– сіль, перець до смаку.
Капусту слід нашинкувати дрібно / Фото Unsplash
Приготування:
- Спочатку дрібно нашинкуйте підготовлену капусту.
- Щоб зробити соус вінегрет змішайте олію, оцет або сік лимона, гірчицю, сіль та перець.
- Заправте капусту соусом і ретельно перемішайте