Новорічний стіл, як у президента: рецепт простого святкового салату від Олени Зеленської

28 грудня 2023, 13:20
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Джерело:

ТСН

Новорічні страви можуть бути простими та смачними. Особливо це стосується салатів.

Перша леді Олена Зеленська поділилася рецептом смачного салату з кількох інгредієнтів. Він цілком підійде до святкового столу, адже гарно пасуватиме до м'ясних страв.

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Салат із червоної капусти із соусом вінегрет

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– четвертина червоної капустини;
– половина білокачанної капусти;
– 2 столові ложки гірчичної пасти;
– 1 столова ложка яблучного оцту або соку лимона;
– 2 столові ложки олії;
– сіль, перець до смаку.


Капусту слід нашинкувати дрібно / Фото Unsplash

Приготування:

  1. Спочатку дрібно нашинкуйте підготовлену капусту.
  2. Щоб зробити соус вінегрет змішайте олію, оцет або сік лимона, гірчицю, сіль та перець.
  3. Заправте капусту соусом і ретельно перемішайте
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Автор: Ольга Котів